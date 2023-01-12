Провел Башкортостан через трудное время: каким был президентский путь Муртазы Рахимова

Ушла целая эпоха. Так друзья и коллеги прокомментировали известие о смерти первого Президента Республики Башкортостан. Муртаза Губайдуллович Рахимов считался одним из политических тяжеловесов страны. Успешно провел регион через трудное время, имел четкое представление, в каком направлении двигаться, чтобы жизнь каждого башкортостанца стала лучше.

С улыбкой на лице он мог говорить о важных вещах. Но после этого всегда следовали серьезные решения. Все годы у руля республики Муртаза Рахимов проявлял заботу о многонациональном народе Башкортостана. В каждом городе и районе строились школы, детские сады, дороги, спортивные объекты и автомагистрали, рекордными темпами шла газификация деревень. Всего более тысячи социальных объектов.

Я во многом учился у него. Он всегда подсказывал, делал это корректно, с юмором иногда. И всегда такие аргументы находил, что с ним просто невозможно было не согласиться. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Одной из приоритетных задач Муртаза Рахимов считал поддержку молодых семей и детей. В рабочих командировках по Башкортостану всегда находил время встретиться с ними, поговорить, спросить, в чём они нуждаются.

Его не зря называли политиком-тяжеловесом. Даже в трудные 90-е годы Муртаза Рахимов имел свою чёткую позицию по любым вопросам. Когда по всей стране ликвидировали колхозы, для аграриев Башкортостана первый президент выбрал другой путь. Предложил труженикам полей самим выбрать, как работать дальше.

Деревня есть деревня. Деревня, я считаю, – это основа жизни нашего общества. Из деревни выходят и писатели, и поэты, и журналисты, и талантливые учёные. Раз деревня есть, там должны быть и пруд, и мельница, и крупорушка. Деревенские ребята должны всё уметь делать. Муртаза Рахимов, Президент Республики Башкортостан /1993-2010 г.г./

Действительно, он много уделял внимания сельскому хозяйству. Наверное, не было недели, чтобы он не ездил в какой-нибудь район, и оттуда приедет и скажет: «Рафаэль, давай вот это посмотрим, вот это надо сделать». Рафаэль Байдавлетов, премьер-министр правительства Республики Башкортостан /1999-2008 г.г./

Муртаза Губайдуллович всегда отличался удивительно бережным, внимательным отношением к людям, будь то простой сельчанин или же руководитель высокого ранга. Рафаил Диваев, министр внутренних дел по Республике Башкортостан /1996-2008 г.г./

Порядка 17 лет в ненормированном графике Муртаза Рахимов работал под руководством трёх президентов России: Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Каждый день его рабочее расписание занимало большую часть суток.

Муртаза Губайдуллович как производственник приходил на работу очень рано, а уходил очень поздно. И вот в этом режиме работали и я как глава, да все главы. Потому что каждое утро в 8:30 нужно было позвонить и отчитаться за предыдущий день. Даже, бывало, если в субботу ему не позвонишь в половине девятого, он сам набирал и спрашивал: «Ты где»? Павел Качкаев, депутат Государственной Думы России