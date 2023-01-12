Провел Башкортостан через трудное время: каким был президентский путь Муртазы Рахимова

Ушла целая эпоха. Так друзья и коллеги прокомментировали известие о смерти первого Президента Республики Башкортостан. Муртаза Губайдуллович Рахимов считался одним из политических тяжеловесов страны. Успешно провел регион через трудное время, имел четкое представление, в каком направлении двигаться, чтобы жизнь каждого башкортостанца стала лучше.
С улыбкой на лице он мог говорить о важных вещах. Но после этого всегда следовали серьезные решения. Все годы у руля республики Муртаза Рахимов проявлял заботу о многонациональном народе Башкортостана. В каждом городе и районе строились школы, детские сады, дороги, спортивные объекты и автомагистрали, рекордными темпами шла газификация деревень. Всего более тысячи социальных объектов.
Одной из приоритетных задач Муртаза Рахимов считал поддержку молодых семей и детей. В рабочих командировках по Башкортостану всегда находил время встретиться с ними, поговорить, спросить, в чём они нуждаются.
Его не зря называли политиком-тяжеловесом. Даже в трудные 90-е годы Муртаза Рахимов имел свою чёткую позицию по любым вопросам. Когда по всей стране ликвидировали колхозы, для аграриев Башкортостана первый президент выбрал другой путь. Предложил труженикам полей самим выбрать, как работать дальше.
Порядка 17 лет в ненормированном графике Муртаза Рахимов работал под руководством трёх президентов России: Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Каждый день его рабочее расписание занимало большую часть суток.
За годы работы Муртаза Рахимов внёс значительный вклад в развитие Башкортостана, проведя республику через череду трудных лет. При нём регион получил статус донора федерального бюджета, что говорит о мощной экономике, промышленном производстве, социальном и культурном развитии. При этом сам Президент, или, как его ещё любя называли, Бабай, оставался простым человеком, который мог пообедать в поле с механизаторами и дорогим деликатесам предпочитал обычные пирожки с картошкой и мясом. После смерти Муртазы Губайдулловича закончилась целая эпоха, говорят не только его коллеги, но и жители Башкортостана. Те, о благополучии которых он думал до последнего.