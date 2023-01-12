Радий Хабиров назвал уход Муртазы Рахимова огромной потерей для Башкортостана

Мы всегда говорим об этом – мы очень благодарны первому Президенту Башкортостана. Он провёл нашу республику через очень тяжёлое время. Это были чрезвычайно сложные 1990-е годы. И его деятельность, умение управлять республикой определили то, что Башкортостан сегодня является мощным промышленным регионом, оплотом в России. Наша республика – место, где в мире и согласии проживают представители разных народов и религий. Эти основы во многом были заложены им. Особые слова нужно сказать о его управленческом таланте в сфере экономики. Для Муртазы Губайдулловича Рахимова развитие экономики было делом, которое он очень любил. Несмотря на сложное время, в период его руководства мы существенно выросли. Появились новые предприятия, новые возможности. В период работы я провёл с ним немало времени. Он был сильным, строгим и в чём-то жёстким руководителем. А когда общался с простыми людьми – женщинами, детьми, молодёжью, бабушками, – у него всегда теплели глаза. Он сразу становился не руководителем, которого многие побаивались, а простым человеком. Он очень любил свой народ, любил башкортостанцев. Современный Башкортостан, его улицы, города, парки – многое было сделано в период президентства Муртазы Рахимова. Как руководитель он был очень прагматичным. Он всегда говорил: «Прежде чем что-то делать, давайте людям воду подведём, газ». Понимал самые главные жизненные потребности людей – в части строительства дорог, газификации, водоотведения, водоснабжения. Все эти вопросы были у него всегда на контроле. Муртазе Губайдулловичу пришлось руководить в непростое время. Были и взлёты, и падения. Он был довольно, как это сейчас говорят, стрессоустойчивым. И являлся человеком, которого сложно было переубедить, если он принял какое-то решение. Но при этом он был невероятно дипломатичным руководителем, если это касалось интересов республики. Я отношу себя к той плеяде людей, которые считают Муртазу Рахимова своим учителем. Многие люди моего поколения – управленцы – выросли, глядя, как он управляет, как относится к своей работе. Очень часто утром на улице ещё темно, а у него свет горит. Вечером уже темно, а у него еще свет горит. Он практически жил работой – и в воскресенье, и в понедельник, и в праздничные дни. Когда я работал у него руководителем администрации, в один из новогодних праздников мы прощались 31 декабря, поздравили друг друга. Я говорю: «Я пошёл?». Он: «Ну ладно, завтра в обед увидимся». 1 января! Вот такой он человек был. В то же время всегда находил время для чтения, был интеллектуально развит. Поэтому для нас он учитель, у которого мы многому научились, это наш старший товарищ. В то же время – очень родной, близкий человек. Подчёркиваю, это было удивительное качество: при всей его внешней нерушимости, жёсткости он был очень деликатным и добрым по отношению к людям. Если говорить, каким запомню его я, наверное, несокрушимым лидером, который вёл за собой четырёхмиллионную республику сквозь очень сложные времена. Для меня это самое главное. Для республики его уход – безусловно, огромная потеря. В последние годы он уже в силу возраста был не так активен, часто болел. Мы пришли к нему в больницу, он протянул мне руку. Мы пообщались с ним, настроение улучшилось. Тогда я ушёл с надеждой, честно говоря. 31 декабря я ему так и сказал: «У вас 7 февраля день рождения, 89 лет, может, мы это дело как-то отметим?» Вообще, была мечта, чтобы мы отметили его 90-летие, но судьба рассудила иначе. И все же в наших сердцах, в наших мыслях, в наших образах он останется несокрушимым лидером, который вёл за собой республику, и абсолютным патриотом России – и это самое важное!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан