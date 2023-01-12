Радий Хабиров назвал уход Муртазы Рахимова огромной потерей для Башкортостана

Несокрушимый лидер, который вел за собой четырехмиллионную республику. Большой потерей для Башкортостана назвал уход Муртазы Рахимова глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, он относит себя к плеяде учеников Муртазы Губайдулловича, которому пришлось стоять у руля одного из крупнейших субъектов страны в непростое время. Также Радий Хабиров рассказал о последней встрече с первым Президентом Башкортостана, которая состоялась в канун Нового года.

Мы всегда говорим об этом – мы очень благодарны первому Президенту Башкортостана. Он провёл нашу республику через очень тяжёлое время. Это были чрезвычайно сложные 1990-е годы. И его деятельность, умение управлять республикой определили то, что Башкортостан сегодня является мощным промышленным регионом, оплотом в России. Наша республика – место, где в мире и согласии проживают представители разных народов и религий. Эти основы во многом были заложены им. Особые слова нужно сказать о его управленческом таланте в сфере экономики. Для Муртазы Губайдулловича Рахимова развитие экономики было делом, которое он очень любил. Несмотря на сложное время, в период его руководства мы существенно выросли. Появились новые предприятия, новые возможности. В период работы я провёл с ним немало времени. Он был сильным, строгим и в чём-то жёстким руководителем. А когда общался с простыми людьми – женщинами, детьми, молодёжью, бабушками, – у него всегда теплели глаза. Он сразу становился не руководителем, которого многие побаивались, а простым человеком. Он очень любил свой народ, любил башкортостанцев. Современный Башкортостан, его улицы, города, парки – многое было сделано в период президентства Муртазы Рахимова. Как руководитель он был очень прагматичным. Он всегда говорил: «Прежде чем что-то делать, давайте людям воду подведём, газ». Понимал самые главные жизненные потребности людей – в части строительства дорог, газификации, водоотведения, водоснабжения. Все эти вопросы были у него всегда на контроле. Муртазе Губайдулловичу пришлось руководить в непростое время. Были и взлёты, и падения. Он был довольно, как это сейчас говорят, стрессоустойчивым. И являлся человеком, которого сложно было переубедить, если он принял какое-то решение. Но при этом он был невероятно дипломатичным руководителем, если это касалось интересов республики. Я отношу себя к той плеяде людей, которые считают Муртазу Рахимова своим учителем. Многие люди моего поколения – управленцы – выросли, глядя, как он управляет, как относится к своей работе. Очень часто утром на улице ещё темно, а у него свет горит. Вечером уже темно, а у него еще свет горит. Он практически жил работой – и в воскресенье, и в понедельник, и в праздничные дни. Когда я работал у него руководителем администрации, в один из новогодних праздников мы прощались 31 декабря, поздравили друг друга. Я говорю: «Я пошёл?». Он: «Ну ладно, завтра в обед увидимся». 1 января! Вот такой он человек был. В то же время всегда находил время для чтения, был интеллектуально развит. Поэтому для нас он учитель, у которого мы многому научились, это наш старший товарищ. В то же время – очень родной, близкий человек. Подчёркиваю, это было удивительное качество: при всей его внешней нерушимости, жёсткости он был очень деликатным и добрым по отношению к людям. Если говорить, каким запомню его я, наверное, несокрушимым лидером, который вёл за собой четырёхмиллионную республику сквозь очень сложные времена. Для меня это самое главное. Для республики его уход – безусловно, огромная потеря. В последние годы он уже в силу возраста был не так активен, часто болел. Мы пришли к нему в больницу, он протянул мне руку. Мы пообщались с ним, настроение улучшилось. Тогда я ушёл с надеждой, честно говоря. 31 декабря я ему так и сказал: «У вас 7 февраля день рождения, 89 лет, может, мы это дело как-то отметим?» Вообще, была мечта, чтобы мы отметили его 90-летие, но судьба рассудила иначе. И все же в наших сердцах, в наших мыслях, в наших образах он останется несокрушимым лидером, который вёл за собой республику, и абсолютным патриотом России – и это самое важное!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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