В 2023 году количество участников проекта «Продукт Башкортостана» планируют увеличить на 20%

Не только внутри республики, но и на федеральных торговых площадках. Благодаря участию в проекте «Продукт Башкортостана» у предприятий нашего региона появляется хорошая возможность по продвижению своей продукции на рынке. Бренд объединяет сегодня вокруг себя 669 производителей, которые выпускают более 25 тысяч наименований товаров под маркировкой «Продукт Башкортостана». В этом году количество участников проекта хотят увеличить на 20 процентов.

Липовый, цветочный, гречишный и с разными добавками. В этом цехе изготавливают около 50 наименований продукции из мёда. За её качество отвечаем, говорят фасовщицы предприятия. Для них это не просто сладкий товар на реализацию, а полезный продукт, который и сами они нередко добавляют в рацион.

Как лекарство при болезнях, повышает иммунитет, пьем воду медовую для похудения по утрам – в теплой воде разводим и пьем. Евгения Тимергалиева, фасовщик-упаковщик

С мёдом в Башкортостане проблем нет, как, собственно, и с его фасовкой. А вот реализовать продукт куда сложнее, говорят предприниматели. Григорий Куляшов нашел выход из этой ситуации. Основателю бренда «Сладкий мед» продвигать собственную продукцию как на региональном, так и на федеральном рынках помогает участие в проекте «Продукт Башкортостана».

«Продукт Башкортостана» сыграл очень большую роль в нашем развитии, потому что в 2016 году практически через год мы вступили в «Продукт Башкортостана» и стали участвовать в коллективных стендах, в различных ярмарках, выставках в нашем бренде, и это позволило нам расширить наш ассортимент, увеличить число наших клиентов и создать сбыт нашей продукции. Григорий Куляшов, предприниматель

Проект «Продукт Башкортостана» реализуется на территории нашей республики с 2013 года. Его цель – в объединении товаропроизводителей и оказании им помощи по укреплению позиций на рынке.

На сегодня у нас в проекте порядка 670 производителей, и на сегодня порядка 25 с половиной тысяч продуктов, произведенных на территории республики, имеют право маркироваться данным брендом. Причем мы видим, что наши производители благодаря активному взаимодействию, в том числе и с федеральным ритейлом, поставляет товар не только на полки внутри Республики Башкортостан – многие наши производители уже стали федеральными игроками. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан