В 2023 году количество участников проекта «Продукт Башкортостана» планируют увеличить на 20%

Не только внутри республики, но и на федеральных торговых площадках. Благодаря участию в проекте «Продукт Башкортостана» у предприятий нашего региона появляется хорошая возможность по продвижению своей продукции на рынке. Бренд объединяет сегодня вокруг себя 669 производителей, которые выпускают более 25 тысяч наименований товаров под маркировкой «Продукт Башкортостана». В этом году количество участников проекта хотят увеличить на 20 процентов.
Липовый, цветочный, гречишный и с разными добавками. В этом цехе изготавливают около 50 наименований продукции из мёда. За её качество отвечаем, говорят фасовщицы предприятия. Для них это не просто сладкий товар на реализацию, а полезный продукт, который и сами они нередко добавляют в рацион.
С мёдом в Башкортостане проблем нет, как, собственно, и с его фасовкой. А вот реализовать продукт куда сложнее, говорят предприниматели. Григорий Куляшов нашел выход из этой ситуации. Основателю бренда «Сладкий мед» продвигать собственную продукцию как на региональном, так и на федеральном рынках помогает участие в проекте «Продукт Башкортостана».
Проект «Продукт Башкортостана» реализуется на территории нашей республики с 2013 года. Его цель – в объединении товаропроизводителей и оказании им помощи по укреплению позиций на рынке.
Благодаря маркировке «Продукт Башкортостана» свои товары за пределы республики сегодня реализуют 117 предприятий региона. Задача на 2023 год – увеличить количество участников проекта на 20 процентов и продолжить работу по увеличению ассортимента продукции под брендом «Продукт Башкортостана».