Радий Хабиров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Надзорному ведомству – 301 год со дня основания. В Уфе состоялось торжественное собрание. Радий Хабиров поздравил сотрудников  и ветеранов прокуратуры Республики Башкортостан.

Глава республики отметил, что ведомство более трех веков стоит на страже основ государственности, обеспечивает законность и правопорядок в стране. Прокуратура региона входит в число самых эффективно действующих в России. Совместно со службой власти республики активно решают проблемы обманутых дольщиков. На торжественном собрании также отметили сотрудников госнаградами, вручили медали и звания. Работников ведомства отметили за их добросовестную службу и верность закону.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Важно, что на всех уровнях власти ведётся борьба с коррупцией. Отлажено взаимодействие прокуратуры и Управления главы республики по противодействию коррупции. Ключевой задачей органов прокуратуры остаётся борьба с преступностью, которая стабильно сокращается последние три года. Это во многом результат вашей координирующей роли в организации всей правоохранительной деятельности в республике.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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