Радий Хабиров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Надзорному ведомству – 301 год со дня основания. В Уфе состоялось торжественное собрание. Радий Хабиров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Республики Башкортостан.

Глава республики отметил, что ведомство более трех веков стоит на страже основ государственности, обеспечивает законность и правопорядок в стране. Прокуратура региона входит в число самых эффективно действующих в России. Совместно со службой власти республики активно решают проблемы обманутых дольщиков. На торжественном собрании также отметили сотрудников госнаградами, вручили медали и звания. Работников ведомства отметили за их добросовестную службу и верность закону.