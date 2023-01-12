ХК «Кировец» вничью сыграл с «Мурманом»

Хоккейный клуб «Кировец» завершил домашнюю серию матчей ничейным результатом против мурманского «Мурмана». Уфимцы дважды выходили вперёд благодаря мячам Николая Терёхина и Рамиля Ибрагимова, но оба раза гостям удавалось сравнять счёт.

Итог встречи – 2:2. По итогам тура «Кировец» опустился на двенадцатую строчку в турнирной таблице. Следом уфимский коллектив отправится в выездное турне, первым соперником станет один из конкурентов – «Уральский трубник». Игра пройдёт 15 января. Следующий домашний матч пройдёт лишь 8 февраля, «Кировец» примет «Кузбасс».

Мы бы имели преимущество в скорости на хорошем льду против «Мурмана». Когда ты начинаешь добавлять в скорости, мяч прыгает от любого технического действия. Ребята его как сачком пытаются остановить.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»
Фото №1 - ХК «Кировец» вничью сыграл с «Мурманом»

Ничья – она и есть ничья, по большему счету, в такую погоду и с таким льдом это логичный результат. Хоккей получается своеобразный. У кого мяч меньше подпрыгнет, тот и сыграет лучше.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»
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