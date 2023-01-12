ХК «Кировец» вничью сыграл с «Мурманом»

Ничья – она и есть ничья, по большему счету, в такую погоду и с таким льдом это логичный результат. Хоккей получается своеобразный. У кого мяч меньше подпрыгнет, тот и сыграет лучше.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»