Игроки ФК «Уфа» вышли из отпуска

Игроки футбольного клуба «Уфа» впервые собрались вместе в 2023-м году. Сегодня в республиканском врачебно-физкультурном диспансере прошёл традиционный медицинский осмотр команды. О новых встречах, дополнительной ответственности опытных игроков и ближайших планах футбольного клуба «Уфа» – в нашем сюжете.

Пять месяцев вне команды. 1 августа защитник «Уфы» Александр Сандрачук получил тяжёлую травму. Он уже перенёс операцию на колене и всё это время проходил восстановление в родном Санкт-Петербурге. Александр поедет на сборы вместе с «Уфой», но будет заниматься по индивидуальной программе. Летом талантливый защитник всего две недели находился в расположении команды, поэтому вливаться в коллектив Сандрачуку необходимо будет заново.

Те ребята, с кем успел сдружиться, уже покинули клуб, придется заново вливаться в коллектив, но есть и те, с кем летом пообщался. Александр Сандрачук, защитник ФК «Уфа»

Руководство клуба в новом году планирует сделать ставку на молодёжь. Сейчас в «Уфе» три воспитанника башкирского футбола: Максим Вафиев, Данил Ахатов и Данила Емельянов, который, кстати говоря, сменил имидж. Кроме того, в составе команды девять игроков, которым нет и 23 лет.

Судя по новостям, команда будет омолаживаться, за счет более опытных игроков нужно подталкивать молодежь, направлять в правильное русло, будем этим заниматься. Мы в любом случае один костяк, один коллектив. Александр Масалов, защитник ФК «Уфа»

В декабре «Уфу» уже покинули три игрока, которые имели опыт выступлений в Премьер-Лиге: Руслан Фищенко и братья Плиевы. Возрастных футболистов в команде осталось не так много, каждый из них на счету и должен будет проявить себя с новой стороны.

Всё-таки возрастной игрок, сейчас, поскольку ушли три человека, в том числе и капитан команды, готов взять на себя роль лидера. Роль капитана тоже готов. Алексей Евсеев, полузащитник ФК «Уфа»

На медосмотре врачи проводили нагрузочные тесты для оценки функционального состояния игроков. Футболисты сдавали анализы, прошли флюорографию и исследовали активность сердца. В течение двух дней игроки «Уфы» в полном составе пройдут полноценное обследование.

Медосмотр проходит в плановом порядке. Результаты будут известны не сейчас, а завтра-послезавтра. В целом, по моим ощущениям, футболисты выглядят неплохо, анализы и тестовые нагрузки, кардиограмма, кардиолог подтвердят моё предположение. Сергей Латухов, врач ФК «Уфа»