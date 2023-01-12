Игроки ФК «Уфа» вышли из отпуска

Игроки футбольного клуба «Уфа» впервые собрались вместе в 2023-м году. Сегодня в республиканском врачебно-физкультурном диспансере прошёл традиционный медицинский осмотр команды. О новых встречах, дополнительной ответственности опытных игроков и ближайших планах футбольного клуба «Уфа» – в нашем сюжете.
Пять месяцев вне команды. 1 августа защитник «Уфы» Александр Сандрачук получил тяжёлую травму. Он уже перенёс операцию на колене и всё это время проходил восстановление в родном Санкт-Петербурге. Александр поедет на сборы вместе с «Уфой», но будет заниматься по индивидуальной программе. Летом талантливый защитник всего две недели находился в расположении команды, поэтому вливаться в коллектив Сандрачуку необходимо будет заново.
Руководство клуба в новом году планирует сделать ставку на молодёжь. Сейчас в «Уфе» три воспитанника башкирского футбола: Максим Вафиев, Данил Ахатов и Данила Емельянов, который, кстати говоря, сменил имидж. Кроме того, в составе команды девять игроков, которым нет и 23 лет.
В декабре «Уфу» уже покинули три игрока, которые имели опыт выступлений в Премьер-Лиге: Руслан Фищенко и братья Плиевы. Возрастных футболистов в команде осталось не так много, каждый из них на счету и должен будет проявить себя с новой стороны.
На медосмотре врачи проводили нагрузочные тесты для оценки функционального состояния игроков. Футболисты сдавали анализы, прошли флюорографию и исследовали активность сердца. В течение двух дней игроки «Уфы» в полном составе пройдут полноценное обследование.
Завтра у футболистов «Уфы» запланировано занятие в тренажёрном зале, после чего в субботу команда вылетит на первый сбор в турецкий Белек. Он пройдёт с 14 по 24 января.