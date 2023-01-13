Владимир Путин простился с первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

11 января в Башкирии на 89-ом году жизни скоропостижно скончался первый Президент республики Муртаза Рахимов.

Сегодня, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан» состоялась траурная церемония прощания с политиком. Выразить соболезнования прибыли жители республики, политические деятели, представители духовенства и главы соседних регионов.

Церемонию прощания также посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу покойного и почтил его память молчанием.

Муртаза Губайдуллович Рахимов был избран первым Президентом Республики Башкортостан 12 декабря 1993 года. Он был главой региона при Владимире Путине с 2000 по 2008 года и всегда с уважением относился к главе государства.