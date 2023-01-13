Стали известны подробности спасения семьи на дороге в Башкирии в 40-градусный мороз

В Башкирии сотрудники ГИБДД пришли на помощь трём женщинам и ребёнку, машина которых застряла посреди дороги в 40-градусный мороз.
Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, у молодой водительницы лопнуло колесо. При этом крепёж запасного колеса оказался неисправен. Проезжающие машины не остановились помочь попавшей в беду семье. В салоне авто начинали замерзать девушка, двухгодовалый ребёнок, её сестра и мама.
На выручку им пришли капитан полиции Ринат Мухьяров и старший лейтенант полиции Вадим Душанбаев.
Фото: ГИБДД по РБ.