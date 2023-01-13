Стали известны подробности спасения семьи на дороге в Башкирии в 40-градусный мороз

В Башкирии сотрудники ГИБДД пришли на помощь трём женщинам и ребёнку, машина которых застряла посреди дороги в 40-градусный мороз.

Фото №1 - Стали известны подробности спасения семьи на дороге в Башкирии в 40-градусный мороз

Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, у молодой водительницы лопнуло колесо. При этом крепёж запасного колеса оказался неисправен. Проезжающие машины не остановились помочь попавшей в беду семье. В салоне авто начинали замерзать девушка, двухгодовалый ребёнок, её сестра и мама.

На выручку им пришли капитан полиции Ринат Мухьяров и старший лейтенант полиции Вадим Душанбаев.

Находясь на маршруте патрулирования, они заметили на проезжей части Renault Clio. Стёкла автомобиля уже были покрыты инеем. Автоледи, увидев полицейских, попросила помощи. Инспекторы, оценив ситуацию, незамедлительно усадили их в патрульный автомобиль. Проезжающий мимо неравнодушный водитель, увидев данную ситуацию, предложил своё запасное колесо. После чего инспекторы заменили колесо и сопроводили их до автосервиса. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Фото: ГИБДД по РБ. 

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