Стали известны подробности спасения семьи на дороге в Башкирии в 40-градусный мороз

Находясь на маршруте патрулирования, они заметили на проезжей части Renault Clio. Стёкла автомобиля уже были покрыты инеем. Автоледи, увидев полицейских, попросила помощи. Инспекторы, оценив ситуацию, незамедлительно усадили их в патрульный автомобиль. Проезжающий мимо неравнодушный водитель, увидев данную ситуацию, предложил своё запасное колесо. После чего инспекторы заменили колесо и сопроводили их до автосервиса. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь.

пресс-служба ГИБДД РБ