В Башкирии проверят сообщение о применении насилия полицейскими в отношении задержанного

В Нефтекамске сотрудники Следственного комитета намерены проверить сообщение о применении насилия полицейскими в отношении задержанного жителя Янаульского района.

Известно, что в декабре прошлого года мужчина был доставлен в отдел МВД по Янаульскому району за совершение административного правонарушения. Там он получил различные травмы.