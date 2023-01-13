В Башкирии проверят сообщение о применении насилия полицейскими в отношении задержанного

В Нефтекамске сотрудники Следственного комитета намерены проверить сообщение о применении насилия полицейскими в отношении задержанного жителя Янаульского района.

Фото №1 - В Башкирии проверят сообщение о применении насилия полицейскими в отношении задержанного

Известно, что в декабре прошлого года мужчина был доставлен в отдел МВД по Янаульскому району за совершение административного правонарушения. Там он получил различные травмы.

Сейчас организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и правомерности действий полицейских. По их результатам произошедшему будет дана правовая оценка.

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