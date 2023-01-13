В Башкортостане простились с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым

Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым. Глава государства почтил память первого Президента Башкортостана, возложив цветы к его гробу. Церемония прощания прошла в концертном зале «Башкортостан». С самого её начала жители региона шли нескончаемым потоком, чтобы отдать дань уважения первому руководителю республики.

Когда приезжаешь в Башкортостан, то действительно чувствуешь и видишь наследие и влияние его на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей, на вопросы и проблемы, объекты и проекты, которые развиваются здесь. Многие люди помнят и ценят его роль и участие в развитии Башкортостана. Сегодня мы прощаемся с Муртазой Губайдулловичем, но его дело живет, он остается живым в нашей памяти и его наследии. 

Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы все сегодня говорим вам спасибо за все — помощь, мудрые советы, ваше доверие. Мы всегда у вас многому учились, и сейчас тоже учимся — как быть настоящими людьми, патриотами, профессионалами и мудрыми руководителями. Мы, безусловно, продолжим ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович, и вы всегда будете в наших сердцах и душах. Вечная память великому сыну Башкортостана!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Теплые слова о Муртазе Рахимове высказал и первый Президент Татарстана, ныне государственный советник соседней и братской для Башкортостана республики. Минтимер Шаймиев приехал в Уфу с действующим руководителем своего региона.

Нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Долгие годы мы работал параллельно: и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык, хотя и с ним, и со мной находить общий язык бывало непросто. 

Минтимер Шаймиев, первый Президент Татарстана, государственный советник Республики Татарстан

Муртаза Губайдуллович был для нас очень близким человеком. Это огромная потеря не только для Башкортостана и Татарстана, но и в целом для России. Муртаза Губайдуллович был примером, он отдал все силы и знания для развития республики, для развития своего народа и во благо России.

Рустам Минниханов, Глава Республики Татарстан

Муртаза Рахимов ушел из жизни в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на мусульманском кладбище Уфы.

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