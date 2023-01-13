В Башкортостане простились с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым
Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу для
участия в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым. Глава государства почтил
память первого Президента Башкортостана, возложив цветы к его гробу. Церемония
прощания прошла в концертном зале «Башкортостан». С самого её начала жители
региона шли нескончаемым потоком, чтобы отдать дань уважения первому
руководителю республики.
Когда
приезжаешь в Башкортостан, то действительно чувствуешь и видишь наследие и
влияние его на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей, на
вопросы и проблемы, объекты и проекты, которые развиваются здесь. Многие люди помнят и ценят его роль и участие в развитии Башкортостана. Сегодня мы прощаемся с Муртазой Губайдулловичем, но его дело живет, он остается живым в нашей памяти и его наследии.
Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
Уважаемый
Муртаза Губайдуллович, мы все сегодня говорим вам спасибо за все — помощь,
мудрые советы, ваше доверие. Мы всегда у вас многому учились, и сейчас тоже
учимся — как быть настоящими людьми, патриотами, профессионалами и мудрыми
руководителями. Мы, безусловно, продолжим ваши труды, уважаемый Муртаза
Губайдуллович, и вы всегда будете в наших сердцах и душах. Вечная память великому
сыну Башкортостана!
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Теплые слова о Муртазе Рахимове высказал и первый Президент
Татарстана, ныне государственный советник соседней и братской для Башкортостана
республики. Минтимер Шаймиев приехал в Уфу с действующим руководителем своего
региона.
Нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Долгие годы мы работал параллельно: и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык, хотя и с ним, и со мной находить общий язык бывало непросто.
Минтимер Шаймиев, первый Президент Татарстана, государственный советник Республики Татарстан
Муртаза
Губайдуллович был для нас очень близким человеком. Это огромная потеря не
только для Башкортостана и Татарстана, но и в целом для России. Муртаза Губайдуллович был
примером, он отдал все силы и знания для развития республики, для развития
своего народа и во благо России.
Рустам Минниханов, Глава Республики Татарстан
Муртаза Рахимов ушел из жизни в возрасте 88 лет
после продолжительной болезни. Его похоронили на мусульманском кладбище Уфы.