В Башкортостане простились с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым

Когда приезжаешь в Башкортостан, то действительно чувствуешь и видишь наследие и влияние его на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей, на вопросы и проблемы, объекты и проекты, которые развиваются здесь. Многие люди помнят и ценят его роль и участие в развитии Башкортостана. Сегодня мы прощаемся с Муртазой Губайдулловичем, но его дело живет, он остается живым в нашей памяти и его наследии.

Игорь Комаров, Полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе