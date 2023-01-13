Уфимские ученые разработали сервис для онлайн-наблюдения за северным сиянием

Теперь наблюдать за северным сиянием можно не выходя из дома, из любой точки мира. Исследователи Уфимского университета наук и технологий разработали веб-сервис «Аврора», который позволит увидеть разноцветное свечение в режиме реального времени и другие экстремальные геофизические события в высокоширотных регионах планеты.

Геоинформационная система дает прогноз и визуализацию полярных сияний с применением технологии «виртуальный глобус». Получают информацию со спутников, располагающихся на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты. В разработке программы было задействовано большое число людей, в том числе и студенты.

Дополнительно у нас есть поддержка динамического режима, которая позволяет оценить вероятность наблюдения полярных сияний не только в какой-то конкретный момент времени, но и на протяжении некоторого временного интервала, включая возможности ретроспективного анализа. Гульнара Воробьева, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики УУНТ

Веб-сервис «Аврора» – это интерактивная виртуальная модель, которая обладает всеми свойствами ГИС. В России подобных программ практически не существует. «Аврора» позволяет снизить риски возникновения технических проблем в навигации и радиосвязи. Система находится в открытом доступе, зайти можно через браузер.