Уфимские ученые разработали сервис для онлайн-наблюдения за северным сиянием

Теперь наблюдать за северным сиянием можно не выходя из дома, из любой точки мира. Исследователи Уфимского университета наук и технологий разработали веб-сервис «Аврора», который позволит увидеть разноцветное свечение в режиме реального времени и другие экстремальные геофизические события в высокоширотных регионах планеты.
Геоинформационная система дает прогноз и визуализацию полярных сияний с применением технологии «виртуальный глобус». Получают информацию со спутников, располагающихся на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты. В разработке программы было задействовано большое число людей, в том числе и студенты.
Веб-сервис «Аврора» – это интерактивная виртуальная модель, которая обладает всеми свойствами ГИС. В России подобных программ практически не существует. «Аврора» позволяет снизить риски возникновения технических проблем в навигации и радиосвязи. Система находится в открытом доступе, зайти можно через браузер.