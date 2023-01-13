Президент России пообещал поддержать важные для Башкирии инфраструктурные и инвестпроекты

Сегодня, 13 января, Президент России Владимир Путин посетил Башкирию. Глава государства провёл рабочую встречу с Радием Хабировым.
Президент России сообщил, что поддержит ряд важных для Башкирии инфраструктурных и инвестпроектов. Владимир Путин поручил федеральному центру рассмотреть экономические проекты республики.
Так, в городе Агидели планируют создать портовую экономическую зону. По словам Радия Хабирова, для этого в городе есть необходимые условия. Река Белая через Каму и Волгу впадает в Каспий, что открывает возможности судоходного партнерства с Ираном и рядом других стран.
Кроме того, Радий Хабиров попросил помочь в получении инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 29 млрд рублей. Деньги пойдут на реконструкцию арочного моста через реку Белую в Уфе, обновление транспортной развязки и строительство двух новых путепроводов.
Еще один вопрос, который обсудили с главой государства, касался строительства нового здания госпиталя ветеранов войн. Существующий корпус лечебного учреждения был возведен в 1862 году, отметил Радий Хабиров. Он попросил Владимира Путина включить в федеральную инвестиционную программу строительство нового здания госпиталя.
Разговор зашел и о будущем здания Госцирка. Глава Башкирии отметил, что цирк в Уфе был закрыт пять лет назад. Уже даже готов проект реконструкции и были попытки найти внебюджетные источники финансирования. Однако, так как это объект федерального значения, госэкспертиза не одобрила идею привлечения к ремонту сторонних средств. На обновление уфимского Госцирка необходимо 2,5 млрд рублей, уточнил Радий Хабиров. Владимир Путин пообещал обратить внимание на данный вопрос.
В завершение беседы Глава Башкирии пригласил Владимира Путина принять участие в десятом форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет в Уфе в июне этого года.
Фото: kremlin.ru