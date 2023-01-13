Президент России пообещал поддержать важные для Башкирии инфраструктурные и инвестпроекты

Сегодня, 13 января, Президент России Владимир Путин посетил Башкирию. Глава государства провёл рабочую встречу с Радием Хабировым.

Фото №1 - Президент России пообещал поддержать важные для Башкирии инфраструктурные и инвестпроекты

Президент России сообщил, что поддержит ряд важных для Башкирии инфраструктурных и инвестпроектов. Владимир Путин поручил федеральному центру рассмотреть экономические проекты республики.

Так, в городе Агидели планируют создать портовую экономическую зону. По словам Радия Хабирова, для этого в городе есть необходимые условия. Река Белая через Каму и Волгу впадает в Каспий, что открывает возможности судоходного партнерства с Ираном и рядом других стран.

Судоходная Белая сразу впадает в Каму, оттуда вытекает в Волгу и попадает в Каспий, соответственно, открываются рынки Ирана и так далее. Идея – создать портовую экономическую зону. Поэтому хотел попросить Вас поддержать нас в самом начале, дать поручение правительству совместно проработать проект, нужно делать технико-экономическое обоснование.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Кроме того, Радий Хабиров попросил помочь в получении инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 29 млрд рублей. Деньги пойдут на реконструкцию арочного моста через реку Белую в Уфе, обновление транспортной развязки и строительство двух новых путепроводов.

Еще один вопрос, который обсудили с главой государства, касался строительства нового здания госпиталя ветеранов войн. Существующий корпус лечебного учреждения был возведен в 1862 году, отметил Радий Хабиров. Он попросил Владимира Путина включить в федеральную инвестиционную программу строительство нового здания госпиталя.

Разговор зашел и о будущем здания Госцирка. Глава Башкирии отметил, что цирк в Уфе был закрыт пять лет назад. Уже даже готов проект реконструкции и были попытки найти внебюджетные источники финансирования. Однако, так как это объект федерального значения, госэкспертиза не одобрила идею привлечения к ремонту сторонних средств. На обновление уфимского Госцирка необходимо 2,5 млрд рублей, уточнил Радий Хабиров. Владимир Путин пообещал обратить внимание на данный вопрос.

Цирковое искусство заслуживает того, чтобы государство обратило большее внимание, чем было до сих пор. Там много, конечно, вопросов, коммерческих и прочих. Но у нас очень высокий уровень циркового искусства и нужна соответствующая материальная база. Я в курсе проблем. Вы правы, им нужно помогать.

Владимир Путин, Президент России 

В завершение беседы Глава Башкирии пригласил Владимира Путина принять участие в десятом форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет в Уфе в июне этого года.

Фото: kremlin.ru

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