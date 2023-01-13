Президент России пообещал поддержать важные для Башкирии инфраструктурные и инвестпроекты

Цирковое искусство заслуживает того, чтобы государство обратило большее внимание, чем было до сих пор. Там много, конечно, вопросов, коммерческих и прочих. Но у нас очень высокий уровень циркового искусства и нужна соответствующая материальная база. Я в курсе проблем. Вы правы, им нужно помогать.

Владимир Путин, Президент России