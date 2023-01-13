В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым. Республика проводила в последний путь своего первого Президента. Митинг в память о нём прошел в государственном концертном зале «Башкортостан». Проститься с покойным пришли тысячи жителей республики.

Двери ГКЗ «Башкортостан» для пришедших проститься с первым Президентом республики были открыты с 9:00. Однако задолго до этого на улице уже начали собираться люди. В первых рядах и земляки Муртазы Рахимова – жители деревни Таваканово Кугарчинского района.

Я с ним общался, приходилось, и на юбилеях был, и совместно вот недавно только, полтора года назад, он приезжал в деревню, он проходился по деревням, общался с населением, приятный, хороший человек был.

Зубаир Абдрахимов, житель д. Таваканово
Фото №1 - В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Супруга первого Президента Башкортостана Луиза Галимовна, близкие, родственники, коллеги. Здесь и обычные жители, кто лично, может, и не знал Муртазу Рахимова, но пришёл отдать дань уважения человеку, благодаря которому наша республика сегодня держится на крепком фундаменте.

Вот такая миссия выпала на долю Муртазы Губайдулловича Рахимова, который на очень ответственном этапе перелома общественно-экономических процессов в нашей стране, в период становления новой России оказался во главе нашей республики.

Александр Дегтярёв, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, доктор экономических наук

С самого начала церемонии прощания жители региона шли нескончаемым потоком. Перед зданием ГКЗ выстроилась огромная очередь. Проститься с первым руководителем республики в Уфу прибыл и Президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу покойного и почтил его память молчанием.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Фото №2 - В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Несокрушимый лидер, который вел за собой четырехмиллионную республику. Большой потерей для Башкортостана назвал уход Муртазы Рахимова глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, он относит себя к плеяде учеников Муртазы Губайдулловича.

Уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы сегодня все говорим Вам спасибо за всё. За помощь, за мудрые советы, за Ваше доверие. Мы всегда у Вас многому учились и сейчас тоже учимся. Учимся, как быть настоящим человеком, настоящим патриотом, профессионалом, мудрыми руководителями. Мы, безусловно, продолжим Ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович, и Вы всегда будете в наших сердцах и в наших душах. Вечная память великому сыну Башкортостана Муртазе Губайдулловичу Рахимову.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня мы прощаемся с Муртазой Губайдулловичем, но его дело живет, и он остается живым в нашей памяти и в его делах, в его наследии. Когда приезжаешь в Башкортостан, то действительно чувствуешь и видишь наследие и влияние его на все события, которые здесь происходят.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Ушла целая эпоха. Так друзья и коллеги прокомментировали известие о смерти первого Президента Республики Башкортостан. Рахимов считался одним из политических тяжеловесов страны, как и бывший руководитель  соседней республики Минтимер Шаймиев. Кстати, первый Президент Татарстана тоже приехал в Уфу проститься с коллегой и товарищем.

Фото №3 - В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Мы знаем друг друга, мы братские народы с вами, нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Долгие годы мы работали с ним параллельно, и соревновались, и ревновали – не спорили, общий язык находили, хотя с ним и со мной находить общий язык непросто бывало.

Минтимер Шаймиев, первый Президент Татарстана, государственный советник Республики Татарстан

Башкортостан сегодня является мощным промышленным регионом, оплотом России. Наша республика – место, где в мире и согласии проживают представители разных народов и религий. Основы этого во многом были заложены во времена правления Муртазы Рахимова.

Он всегда был очень настойчив, умён и очень дипломатичен в выстраивании отношений той поры, когда зарождались новые федеративные отношения, и интерес был, подчеркиваю, всегда один – чтобы республика развивалась, была в составе России крепкой, сильной, мощной опорой. Именно благодаря этому сегодня Башкортостан является экономическим лидером, является опорой и надеждой нашей России.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №4 - В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Его характеризуют сильным, строгим и в чём-то жёстким руководителем. Но когда Муртаза Губайдуллович общался с простыми людьми, у него всегда теплели глаза, вспоминают коллеги. Он сразу становился не президентом, которого многие побаивались, а простым человеком.

Он очень любил Башкирию, он очень любил народ Башкортостана, он  все силы отдавал, чтобы мы жили все хорошо.

Рим Бакиев, премьер-министр Республики Башкортостан /1994-1999 г.г./

Муртаза Рахимов ушел из жизни в возрасте 88 лет. Проводили в последний путь его, как и полагается высокопоставленному политику, со всеми почестями. Оркестр исполнил траурный марш, почетный караул произвел залп из трёх выстрелов. Похоронили первого Президента Башкортостана на мусульманском кладбище по религиозным обычаям.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ