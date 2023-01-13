В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым. Республика проводила в последний путь своего первого Президента. Митинг в память о нём прошел в государственном концертном зале «Башкортостан». Проститься с покойным пришли тысячи жителей республики.
Двери ГКЗ «Башкортостан» для пришедших проститься с первым Президентом республики были открыты с 9:00. Однако задолго до этого на улице уже начали собираться люди. В первых рядах и земляки Муртазы Рахимова – жители деревни Таваканово Кугарчинского района.
Супруга первого Президента Башкортостана Луиза Галимовна, близкие, родственники, коллеги. Здесь и обычные жители, кто лично, может, и не знал Муртазу Рахимова, но пришёл отдать дань уважения человеку, благодаря которому наша республика сегодня держится на крепком фундаменте.
С самого начала церемонии прощания жители региона шли нескончаемым потоком. Перед зданием ГКЗ выстроилась огромная очередь. Проститься с первым руководителем республики в Уфу прибыл и Президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу покойного и почтил его память молчанием.
Несокрушимый лидер, который вел за собой четырехмиллионную республику. Большой потерей для Башкортостана назвал уход Муртазы Рахимова глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, он относит себя к плеяде учеников Муртазы Губайдулловича.
Ушла целая эпоха. Так друзья и коллеги прокомментировали известие о смерти первого Президента Республики Башкортостан. Рахимов считался одним из политических тяжеловесов страны, как и бывший руководитель соседней республики Минтимер Шаймиев. Кстати, первый Президент Татарстана тоже приехал в Уфу проститься с коллегой и товарищем.
Башкортостан сегодня является мощным промышленным регионом, оплотом России. Наша республика – место, где в мире и согласии проживают представители разных народов и религий. Основы этого во многом были заложены во времена правления Муртазы Рахимова.
Его характеризуют сильным, строгим и в чём-то жёстким руководителем. Но когда Муртаза Губайдуллович общался с простыми людьми, у него всегда теплели глаза, вспоминают коллеги. Он сразу становился не президентом, которого многие побаивались, а простым человеком.
Муртаза Рахимов ушел из жизни в возрасте 88 лет. Проводили в последний путь его, как и полагается высокопоставленному политику, со всеми почестями. Оркестр исполнил траурный марш, почетный караул произвел залп из трёх выстрелов. Похоронили первого Президента Башкортостана на мусульманском кладбище по религиозным обычаям.