В Уфе проводили в последний путь первого Президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы сегодня все говорим Вам спасибо за всё. За помощь, за мудрые советы, за Ваше доверие. Мы всегда у Вас многому учились и сейчас тоже учимся. Учимся, как быть настоящим человеком, настоящим патриотом, профессионалом, мудрыми руководителями. Мы, безусловно, продолжим Ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович, и Вы всегда будете в наших сердцах и в наших душах. Вечная память великому сыну Башкортостана Муртазе Губайдулловичу Рахимову.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан