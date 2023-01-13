Владимир Путин и Радий Хабиров обсудили возведение нового здания госпиталя ветеранов войн

Одной из тем, которую на встрече обсудили Владимир Путин и Радий Хабиров, стало возведение нового здания госпиталя ветеранов войн. Глава Башкортостана попросил Президента страны включить строительство лечебного учреждения в федеральную инвестиционную программу.

По проекту в лечебных корпусах нового госпиталя планируют разместить 550 коек и открыть поликлинику на 300 посещений в смену. Общая площадь зданий составит около 45 тысяч квадратных метров. Разместят лечебное учреждение на территории уфимского санатория «Зелёная роща». Переехать в новое здание планируется к 450-летию столицы республики, в 2024 году.

Госпиталь оказывает большой объем медицинской помощи согласно закону «О ветеранах». И здание действительно нуждается в капитальном обновлении. Халил Мустафин, главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

Здание, где сейчас размещается лечебный корпус, было построено еще в 1860 году: первоначально – усадьба, в последующем – Уфимское епархиальное женское училище. В годы Великой Отечественной войны здесь базировался эвакогоспиталь, а также эвакуированный Московский медицинский институт имени Сеченова. За эти годы исторический особняк изрядно истрепался. Сейчас износ здания составляет больше 90%.