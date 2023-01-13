Владимир Путин: «Башкирия всегда играла особую роль в судьбе России»

Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым назвал Башкортостан особенным регионом. Отвечая подробно на вопрос одного из авторов передачи «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, Президент России отметил, что с момента вхождения в состав страны башкиры взяли на себя особую миссию – защиту внешних рубежей единого Отечества, пограничной стражи.
Население Башкортостана всегда отважно выступало против врагов страны. Это было и в 1812 году, и в годы Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба Главы РБ