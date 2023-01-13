В Башкирии медики спасли беременную с сосудистой катастрофой и её малыша

За жизнь женщины и ребёнка боролись врачи Нефтекамска, РКБ имени Куватова и московские специалисты, которых подключили для консультации. Врачам республиканской больницы пришлось несколько раз выезжать в Нефтекамск, а после и саму пациентку на санавиации доставили в Уфу.

Уже на сохранении в больнице Нефтекамска Елене становится плохо. Несмотря на профилактику тромбоэмболии, сгустки крови попадают в лёгочную артерию. Из РКБ выезжает мультидисциплинарная бригада врачей. Медикам удаётся стабилизировать состояние женщины. Но уже на следующий день врачи диагностируют увеличение тромба. Транспортировать Елену было нельзя. В Нефтекамск вновь выезжает медицинский десант, для консультации подключились и московские коллеги.

Врачи принимают решение установить в вене кава-фильтр, который не даст тромбу попасть в лёгкие. Операция проходит успешно. Врачи продолжают наблюдение. И через неделю на свет благодаря уфимским и нефтекамским врачам с помощью кесарева сечения на свет появляется малыш. После, когда позволило состояние, Елену на санавиации транспортировали в Уфу. Уже здесь сосудистые хирурги РКБ удалили кава-фильтр.