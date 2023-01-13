В Уфе проходит первенство России по биатлону

Участие
в нем принимают спортсмены в возрасте до 18 лет. Всего на старт вышло почти две
сотни спортсменов. В первый день соревнований участникам необходимо было
преодолеть индивидуальную гонку. У девушек победу одержала представительница
Тюменской области Светлана Якуничева.
Вообще гонка была
интересной, потому что погодные условия были сложные. Но в целом мне
понравилось, удалось выйти на старт разогретой. Главное было не замерзнуть, в
здании разогревалась. Поэтому когда вышла, сразу было тепло, и гонка сложилась
хорошо для меня.Светлана Якуничева, победительница первенства России по биатлону
В
индивидуальной гонке второе место заняла еще одна девушка из Тюменской области
Маргарита Болдырева. На рубеже она допустила на два промаха больше
победительницы. В спринтерской гонке Маргарита сумела улучшить свою позицию и
поднялась на верхнюю ступень пьедестала.
Гонка была тяжелая,
несмотря на то, что сегодня уже намного теплее, согреться все равно было
тяжело. Когда стартовала, уже думала не об этом. На втором рубеже допустила два
промаха. Ветра не было.Маргарита Болдырева, победительница первенства России по биатлону
У
юношей победу в индивидуальной гонке одержал Леонид Кульгускин, представляющий
Алтайский край и Новосибирскую область. В субботу на спорткомплексе «Биатлон»
пройдут смешанные эстафеты.
Мы с удовольствием
приезжаем в это место и проводим здесь юношеские соревнования, которые являются
рейтинговыми. В этом году они носят статус первенства России, где мы видим лучших
спортсменов этого возраста.Иван Мелихов, вице-президент Союза биатлонистов России