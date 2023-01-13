В Уфе проходит первенство России по биатлону

Вообще гонка была интересной, потому что погодные условия были сложные. Но в целом мне понравилось, удалось выйти на старт разогретой. Главное было не замерзнуть, в здании разогревалась. Поэтому когда вышла, сразу было тепло, и гонка сложилась хорошо для меня.

Светлана Якуничева, победительница первенства России по биатлону