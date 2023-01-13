В Башкирии хозяйка салона красоты стала фигурантом уголовного дела

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении руководителя салона красоты за оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, четыре посетительницы салона города Ишимбая получили ожоги лица после процедуры лазерной шлифовки. По информации ведомства, специальное оборудование не отвечало требованиям безопасности здоровья.