В Башкирии хозяйка салона красоты стала фигурантом уголовного дела

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении руководителя салона красоты за оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
По версии следствия, четыре посетительницы салона города Ишимбая получили ожоги лица после процедуры лазерной шлифовки. По информации ведомства, специальное оборудование не отвечало требованиям безопасности здоровья.
В настоящее время следователи допрашивают фигурантов уголовного дела: потерпевших девушек и саму подозреваемую. Проводятся обыски, а также изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, устанавливают всех деталей произошедшего.