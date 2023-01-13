В Башкирии хозяйка салона красоты стала фигурантом уголовного дела

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении руководителя салона красоты за оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. 

Фото №1 - В Башкирии хозяйка салона красоты стала фигурантом уголовного дела

По версии следствия, четыре посетительницы салона города Ишимбая получили ожоги лица после процедуры лазерной шлифовки. По информации ведомства, специальное оборудование не отвечало требованиям безопасности здоровья.

В настоящее время следователи допрашивают фигурантов уголовного дела: потерпевших девушек и саму подозреваемую. Проводятся обыски, а также изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, устанавливают всех деталей произошедшего.

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