Настоящий лидер и символ эпохи: прощание с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым

Человек-глыба, с уходом которого словно ушла вместе и целая эпоха. Один из тех, кто формировал не только современную республику, но и целую страну. А потому на прощание с Муртазой Рахимовым прилетел и Владимир Путин. Глава государства почтил память первого башкирского Президента, возложив цветы к его гробу.

Сразу после Владимир Путин встретился с нынешним руководителем региона Радием Хабировым и отметил тот вклад, который Муртаза Рахимов сделал в становление России.

Мы прощаемся с первым руководителем республики – с Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в её новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга. Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий – развала Советского Союза – в течение почти 20 лет и добилась очень многого. Я знаю, что вы были членом его команды, тоже работали вместе с ним. Искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем жителям Башкортостана. Владимир Путин

Попрощаться с первым Президентом пришли тысячи людей. Толпа возле государственного концертного зала начала собираться с самого утра. К кому ни подойди, был знаком с Муртазой Рахимовым лично либо знает по тем делам, которые он совершил.

В толпе – люди со всей республики. Многие выезжали ночью, чтобы успеть на траурную церемонию. В числе первых – земляки из Кугарчинского района, откуда и был родом Муртаза Рахимов. В бытность президентства его порой обвиняли, что он очень много внимания уделял своей малой родине. Но сам Муртаза Рахимов лишь недоумевал: а как иначе? Разве может хороший руководитель управлять целой республикой, не наведя порядок у себя дома.

Про таких, как он, говорят «парень из народа». Таким он и был, простым до мозга костей. Трудовой путь начал с должности обычного оператора на нефтеперерабатывающем заводе. После был начальником установки, цеха, главным инженером и директором. Уже затем начал политическую карьеру. Заводской опыт только закалил его как крепкого хозяйственника. И, конечно, как выходец из деревни первый Президент с особым трепетом относился к теме сельского хозяйства. Именно он в 90-е сохранил колхозы, пойдя наперекор тогдашнему главе государства Борису Ельцину.

Он возглавил республику в очень тяжелое время – в условиях неопределенности и развала страны. Несмотря на все обстоятельства, сумел вывести ее в лидеры по многим показателям, заложить фундамент дальнейшего развития.

Были размыты идеологические ориентиры. В школах порой не знали, по каким учебникам вести уроки. Принимать решения нужно было незамедлительно.

Открытая церемония прощания длилась три часа. За это время возложить цветы к гробу первого Президента шел нескончаемый поток людей. Об успехах, связанных с работой Муртазы Рахимова, говорили спортсмены, добрым словом бывшего руководителя региона вспоминали и деятели культуры.

При Муртазе Рахимове была создана Конституция республики и, как следствие, Конституционные суд. Систематизирована работа республиканских ЗАГСов. Бывшие сотрудники, кстати, вспоминают, что порой на свадьбу к молодоженам Президент мог прийти лично, чтобы поздравить и дать напутствия. Поддержку семей он считал одной из приоритетных задач.

Прощались с Президентом и множество молодых людей. Тех, кто лично знаком с ним не был, но для кого он всегда был примером. На траурную процессию пришло много подчиненных, которые работали с Муртазой Рахимовым в последние годы. Даже после своей отставки он продолжал усердно трудиться, теперь уже в благотворительном фонде. И все так же вдоль и поперек объезжал республику.

Все это время рядом с гробом первого Президента сидела его супруга, а также самые близкие родственники, которые вспоминали, что, несмотря на свой статус, в жизни Муртаза Рахимов всегда был простым в общении, не любил изысков. Работа – это то, что делало его счастливым.

Лечился последние недели жизни первый Президент в госпитале ветеранов, куда его нередко приезжал навещать Радий Хабиров.

Сегодня мы простились с Муртазой Губайдулловичем Рахимовым. Его имя стало символом эпохи, очень непростой, когда решалась судьба нашей республики и страны. Он был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет, и в то же время — очень простым, земным, нашим Муртазой Губайдулловичем. Говорю спасибо за всё — за помощь, за советы, за доверие. Мы многому у него учились и продолжаем учиться сейчас — как быть настоящим человеком, настоящим патриотом, профессионалом и мудрым руководителем. И конечно, мы продолжим труды Муртазы Губайдулловича на благо нашей республики. Низкий поклон и вечная память великому сыну Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Когда приезжаешь в Башкортостан, то действительно чувствуешь и видишь наследие и влияние его на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей, на вопросы и проблемы, объекты и проекты, которые развиваются здесь. Многие люди помнят и ценят его роль и участие в развитии Башкортостана. Сегодня мы прощаемся с Муртазой Губайдулловичем, но его дело живет, он остается живым в нашей памяти и его наследии. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Траурный митинг с официальными лицами начался сразу после церемонии прощания. Особое место в строю заняли гости из Татарстана. Два соседских братских народа всегда были вместе. Отношения порой выливались в настоящее противостояние, которое и заставляло оба региона двигаться вперед.

Муртаза Губайдуллович был для нас очень близким человеком. Это огромная потеря не только для Башкортостана и Татарстана, но и в целом для России. Муртаза Губайдуллович был примером, он отдал все силы и знания для развития республики, для развития своего народа и во благо России. Рустам Минниханов, Глава Республики Татарстан

Был на церемонии и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который признался: в постоянной гонке за первенство им всегда удавалось сохранять взаимоуважение.

Нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Долгие годы мы работали параллельно: и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык, хотя и с ним, и со мной находить общий язык бывало непросто. Минтимер Шаймиев, первый Президент Республики Татарстан

С траурной речью выступили ветераны, законодатели и священнослужители. Верховный Муфтий Талгат Таджуддин после слов о первом Президенте прочитал заупокойную молитву. Он отметили, что те добрые слова, которые присутствующие говорили об ушедшем, – свидетельства перед Создателем о жизни экс-президента. Все, что происходило на процессии, транслировал телеканал БСТ.

На улице -14 градусов, ощущается как -25. ГКЗ не смог вместить всех желающих физически, да и регламент не позволял.

Тело первого Президента выносили в сопровождении кортежа из людей в погонах. Гроб пронесли вдоль живого коридора. На кладбище его везли на лафете с артиллерийским оборудованием. Такой транспорт используется в особых случаях, когда хоронят видных государственных деятелей. Процессию сопровождал оркестр. Следом шли люди. На время церемонии перекрыли дороги в центре Уфы.