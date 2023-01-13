В Уфе построят оздоровительный центр

В Демском районе башкирской столицы построят круглогодичный оздоровительный центр отдыха Millennium Park Resort за 110,5 млн рублей. Деньги в проект вложит инвестор. 

Фото №1 - В Уфе построят оздоровительный центр

Строительство оздоровительного центра отдыха внесено в перечень приоритетных проектов. На базе парка создадут 25 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации гендиректора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова, на территории центра разместят этно-деревню, глэмпинги, выставочный и банкетный залы и банный комплекс. В будущем инвестор намерен открыть в парке конюшню,  бассейн с подогревом, а также центры апи- и иппотерапии.

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