В Уфе построят оздоровительный центр

Строительство оздоровительного центра отдыха внесено в перечень приоритетных проектов. На базе парка создадут 25 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации гендиректора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова, на территории центра разместят этно-деревню, глэмпинги, выставочный и банкетный залы и банный комплекс. В будущем инвестор намерен открыть в парке конюшню, бассейн с подогревом, а также центры апи- и иппотерапии.