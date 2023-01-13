Российские ученые обнаружили новый вид растения

Астраханские ученые обнаружили новый вид растения в ходе полевых исследований горной системы Копетдаг. Новый вид был найден аспирантом Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева Александром Павленко и его научным руководителем - доктором биологических наук, профессором кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов Алексеем Лактионовым.

Новый для науки вид получил название астрагал Гореловой. Он произрастает в древней горной системе Копетдаг на границе Туркменистана, Ирана и Афганистана. Ранее науке было неизвестно найденное растение.