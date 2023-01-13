Российские ученые тестируют препарат от болезни Альцгеймера

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета разработали препарат, который может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. О проведении успешных испытаний сообщает пресс-служба вуза.

По данным министерства, число заболевших болезнью Альцгеймера продолжает увеличиваться. К 2050 году число пациентов с данным заболеванием может достигнуть 140 миллионов. Препарат уже был испытан на животных, страдавших от проблем с памятью.