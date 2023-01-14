Радий Хабиров о Муртазе Рахимове: «Он понимал жизненные потребности людей»

Вы знаете, мы всегда говорим об этом, и мы очень благодарны нашему первому Президенту республики за то, что он провел нашу республику через очень тяжелое время – 90е годы. Это десятилетие было чрезвычайно сложным. И именно его деятельность, его умение управлять республикой и определили сегодня то, что наша республика сегодня является мощным промышленным регионом, местом, где в мире и согласии живут сотни народов и разные религии. Конечно, особые слова надо сказать его управленческому таланту именно в сфере экономики, потому что, подчеркиваю, несмотря на сложные периоды, за период его работы мы существенно выросли. Появлялись новые предприятия, новые возможности. Я немало времени с ним провел, когда работал. И всегда я отмечал одно – несмотря на то, что он был строгий, сильный и где-то жесткий руководитель, но, как только он общался с людьми: бабушками, детьми, женщинами – простыми людьми, у него глаза сразу теплели. Он очень любил свой народ, он любил башкортостанцев. Многое, из того, что им было сделано, является современным Башкортостаном: улицы, города, парки. Он был еще и очень прагматичным человеком и всегда говорил: «Прежде, чем что-то сделать, давайте людям воду и газ подведем». Он понимал самые главные, жизненные потребности людей, что им нужно для комфортной жизни.Ему пришлось руководить в непростое время. Были и взлеты, и падения. Он был довольно стрессоустойчивым, он был глыбой, которую было сложно увести с пути, если он принял какое-то решение. Хотя при этом он был невероятно дипломатичным человеком – это удивительное его качество. Муртаза Губайдуллович мог быть разным.

Радий Хабиров, Глава РБ