В России за сутки госпитализировали меньше 900 человек с коронавирусом

В России удерживается более или менее стабильно низкий ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Однако наблюдается небольшое увеличение госпитализаций.
Согласно официальным федеральным данным, в стране за сутки госпитализировали 813 пациентов. Выявлено за эти же 24 часа 5 102 новых случаев коронавируса, а за весь период пандемии – 21 851 824.
Выписано по выздоровлению 21 271 432 пациентов, в том числе 3 887 – за сутки. Скончались от коронавируса 394 355 человек, в том числе за последние сутки – 46.