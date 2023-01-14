В России за сутки госпитализировали меньше 900 человек с коронавирусом

В России удерживается более или менее стабильно низкий ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Однако наблюдается небольшое увеличение госпитализаций.

Согласно официальным федеральным данным, в стране за сутки госпитализировали 813 пациентов. Выявлено за эти же 24 часа 5 102 новых случаев коронавируса, а за весь период пандемии – 21 851 824.