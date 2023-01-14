В Башкирии насмерть сбили женщину, пересекающую дорогу по пешеходному переходу

В Башкирии на республиканских дорогах за последние сутки было зарегистрировано 8 ДТП, в которых погиб 1 человек. Также 7 человек получили различные травмы.

Фото №1 - В Башкирии насмерть сбили женщину, пересекающую дорогу по пешеходному переходу

Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, ДТП с погибшим было зафиксировано в Кигинском районе. На 234 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка автомобиль Lada, управляемый 68-летним гражданином, наехал на пешехода. Это была женщина 64 лет. Она переходила дорогу по «зебре».

Женщина скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция начала разбирательство.

Фото: скриншот видеозаписи ГИБДД РБ 

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