В Башкирии насмерть сбили женщину, пересекающую дорогу по пешеходному переходу

В Башкирии на республиканских дорогах за последние сутки было зарегистрировано 8 ДТП, в которых погиб 1 человек. Также 7 человек получили различные травмы.

Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, ДТП с погибшим было зафиксировано в Кигинском районе. На 234 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка автомобиль Lada, управляемый 68-летним гражданином, наехал на пешехода. Это была женщина 64 лет. Она переходила дорогу по «зебре».