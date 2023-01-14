Собака-поводырь из Уфы победила в социальной номинации в рейтинге «Лучшие собаки России - 2022»

Гузель больше пяти лет занимает эту должность, а за прошлый год клуб успел реализовать несколько проектов, которые были направлены на толерантное отношение общества к владельцам собак-поводырей и самим четвероногим помощникам, а также на развитие доступной среды в Башкирии и популяризацию службы таких собак.