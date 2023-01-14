Собака-поводырь из Уфы победила в социальной номинации в рейтинге «Лучшие собаки России - 2022»

Собака-поводырь Андора из Уфы будет награждена как победитель социальной номинации «Лучшая собака-поводырь» в рейтинге «Лучшие собаки России - 2022» проекта Best Russian Dog. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Фото №1 - Собака-поводырь из Уфы победила в социальной номинации в рейтинге «Лучшие собаки России - 2022»

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве 6 февраля. Приглашение на церемонию получили соруководитель клуба владельцев собак-помощников Башкирии «Актырнак» Гузель Хасанова и ее собака-поводырь.

Миссией проекта «Лучшие Собаки России» является популяризация и объединение разных направлений кинологии, как профессиональных, так и волонтерских. На мероприятии будут отмечены не только лучшие собаки, но и представители кинологических направлений социальных, военных и благотворительных, организаций, чье мастерство, вклад в кинологию и добровольческая деятельность меняет мир к лучшему. Благодаря знакомству с достижениями коллег, кинологическое общество может стать сплоченным и вместе решать общие задачи.

Пресс-служба администрации Уфы

Гузель больше пяти лет занимает эту должность, а за прошлый год клуб успел реализовать несколько проектов, которые были направлены на толерантное отношение общества к владельцам собак-поводырей и самим четвероногим помощникам, а также на развитие доступной среды в Башкирии и популяризацию службы таких собак.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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