Собака-поводырь из Уфы победила в социальной номинации в рейтинге «Лучшие собаки России - 2022»

Собака-поводырь Андора из Уфы будет награждена как победитель социальной номинации «Лучшая собака-поводырь» в рейтинге «Лучшие собаки России - 2022» проекта Best Russian Dog. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Торжественная церемония награждения пройдет в Москве 6 февраля. Приглашение на церемонию получили соруководитель клуба владельцев собак-помощников Башкирии «Актырнак» Гузель Хасанова и ее собака-поводырь.
Гузель больше пяти лет занимает эту должность, а за прошлый год клуб успел реализовать несколько проектов, которые были направлены на толерантное отношение общества к владельцам собак-поводырей и самим четвероногим помощникам, а также на развитие доступной среды в Башкирии и популяризацию службы таких собак.
Фото: пресс-служба администрации Уфы