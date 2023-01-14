В Башкирии сохранится относительно теплая погода без существенных осадков

Гидрометцентр Башкирии подготовил прогноз погоды на ближайшие два дня. Морозы временно отступили, как и метели со снегом.

Пятнадцатого января, в воскресенье, в Башкирии не ожидается существенных осадков, сообщают синоптики. Ветер будет умеренным. Днем температура воздуха в целом по Башкирии составит от -10 до -15 градусов, а местами поднимется и до -5 градусов. Ночью прогнозируют от -13 до -18 градусов, но местами похолодает и до -25 градусов.