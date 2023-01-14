Владимир Путин: «Башкортостан гарантирует себе хорошие темпы развития»

Из пустоты ничего не возникает. Вот то, что у нас уже сформировалась репутация республики, репутация промышленного региона, в то же время с очень развитым сельским хозяйством, репутация региона многоотраслевого – вот это привлекает внимание инвесторов. То, что у нас здесь можно очень разные бизнес-идеи реализовывать. У людей есть мотивация, для чего они вкладывают свои идеи, свой труд, деньги, усилия в республику, в конкретные предприятия. Вот это очень важный фактор. Второй момент – это очень тесное взаимодействие и с федеральным центром, и с другими регионами.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан