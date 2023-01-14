Владимир Путин: «Башкортостан гарантирует себе хорошие темпы развития»

Владимир Путин высоко оценил социально-экономическое развитие республики, за счет чего регион может гарантировать себе хорошие темпы роста в будущем. Об этом Президент сказал в ходе рабочей встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Напомним, Владимир Путин отметил, что растут внутренний региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство. Наблюдается один из самых низких показателей по безработице в стране.

Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития. Я хочу вас поблагодарить, всю вашу команду, всех жителей Башкортостана за эту работу, пожелать будущих успехов.

Владимир Путин

Таких результатов в непростые пандемийные и санкционные годы удалось добиться благодаря работе управленческой команды главы региона и его личному участию, отмечают эксперты. Один из важнейших показателей – рост инвестиций. С 2019 года вложения в экономику Башкортостана выросли более чем на 30 процентов, и положительная динамика сохраняется. Это отражается на лидирующем месте республики во всероссийских рейтингах эффективности и даёт задел на будущее. Созданная в регионе особая экономическая зона «Алга» расширяется, привлекая новых инвесторов.

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Из пустоты ничего не возникает. Вот то, что у нас уже сформировалась репутация республики, репутация промышленного региона, в то же время с очень развитым сельским хозяйством, репутация региона многоотраслевого – вот это привлекает внимание инвесторов. То, что у нас здесь можно очень разные бизнес-идеи реализовывать. У людей есть мотивация, для чего они вкладывают свои идеи, свой труд, деньги, усилия в республику, в конкретные предприятия. Вот это очень важный фактор. Второй момент – это очень тесное взаимодействие и с федеральным центром, и с другими регионами.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Такое взаимодействие позволяет привлекать из федерального центра миллиардные субсидии и кредиты для реализации крупных инфраструктурных проектов, считают экономисты. Восточный выезд, проект «Южные ворота Уфы», строительство новых дорог и развязок, социальных и культурных объектов к 450-летнему юбилею Уфы, который будет отмечаться в 2024 году. То, что желания жителей Башкортостана слышат в Москве, позволяет рассчитывать и на решение остальных вопросов. Радий Хабиров во время рабочей встречи с Владимиром Путиным отметил, что жители региона ждут капитального ремонта уфимского Госцирка. А для укрепления привлекательности региона для инвесторов республика при поддержке федерального центра готова реализовать ещё один многомиллиардный проект – создание портовой экономической зоны в городе Агидель, которая позволит открыть новые рынки сбыта.

Если республике удастся реализовать этот проект, это существенно улучшит транспортную инфраструктуру, и в условиях ориентации и республики, и страны на восточные направления с точки зрения экспорта это позволит существенно обогатить наши транспортные возможности, вывести нас к Каспийскому морю и, соответственно, снова повысить наш экономический потенциал. 

Рустем Ахунов, доктор экономических наук
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