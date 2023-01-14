Владимир Путин: «Башкортостан гарантирует себе хорошие темпы развития»

Владимир Путин высоко оценил социально-экономическое развитие республики, за счет чего регион может гарантировать себе хорошие темпы роста в будущем. Об этом Президент сказал в ходе рабочей встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Напомним, Владимир Путин отметил, что растут внутренний региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство. Наблюдается один из самых низких показателей по безработице в стране.
Таких результатов в непростые пандемийные и санкционные годы удалось добиться благодаря работе управленческой команды главы региона и его личному участию, отмечают эксперты. Один из важнейших показателей – рост инвестиций. С 2019 года вложения в экономику Башкортостана выросли более чем на 30 процентов, и положительная динамика сохраняется. Это отражается на лидирующем месте республики во всероссийских рейтингах эффективности и даёт задел на будущее. Созданная в регионе особая экономическая зона «Алга» расширяется, привлекая новых инвесторов.
Такое взаимодействие позволяет привлекать из федерального центра миллиардные субсидии и кредиты для реализации крупных инфраструктурных проектов, считают экономисты. Восточный выезд, проект «Южные ворота Уфы», строительство новых дорог и развязок, социальных и культурных объектов к 450-летнему юбилею Уфы, который будет отмечаться в 2024 году. То, что желания жителей Башкортостана слышат в Москве, позволяет рассчитывать и на решение остальных вопросов. Радий Хабиров во время рабочей встречи с Владимиром Путиным отметил, что жители региона ждут капитального ремонта уфимского Госцирка. А для укрепления привлекательности региона для инвесторов республика при поддержке федерального центра готова реализовать ещё один многомиллиардный проект – создание портовой экономической зоны в городе Агидель, которая позволит открыть новые рынки сбыта.