В Уфе бойцы башкирских батальонов стали почетными гостями хоккейного матча

Контрактников из батальонов Шаймуратова и Доставалова пригласил на матч Радий Хабиров, который организовал для них места в VIP-ложе. Среди бойцов были как заядлые болельщики, так и те, кто наблюдал за игрой национальной команды на арене первые.

Никогда не думал отдельно приехать и посмотреть, а вот пригласили и приехал. Все нравится. Вышел по контузии, польская бесшумная мина прилетела. Летит тихо, за секунды ничего не успеваешь сделать.

Раньше с сыном ходили регулярно. Сейчас благодарен Радию Фаритовичу, что нас пригласили. Сразу после начала СВО позвонил в военкомат, мне сказали, что пока не нужно. Потом из соцсетей узнал, что формируют батальон Шаймуратова, сразу записался.

К слову, это уже не впервые, когда посмотреть хоккей приглашаются необычные гости. Так, например, по приглашению главы региона зрителями на стадионе были особенные дети, победители школьных олимпиад, спортсмены и не только. Военнослужащие, кстати, также посещали один из матчей в октябре прошлого года. Реабилитация у всех бойцов проходит по-разному, в зависимости от тяжести ранений. Кто-то находится на лечении с осени, некоторые прибыли в республику зимой. Впрочем, независимо от этого военнослужащие намерены после выздоровления вновь отправиться на передовую. «Салават Юлаев» сегодня одержал победу над «Адмиралом». Счет игры – 2:0.