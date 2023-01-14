Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Актрисе было 79 лет. В годы Великой Отечественной её семья была эвакуирована в Башкортостан, родилась Инна Чурикова в 43-м в Белебее. Зрителям она больше известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Курьер», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ширли-Мырли». Как сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова», Инна Чурикова умерла в больнице после продолжительной болезни.