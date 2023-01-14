В Башкирии девушка пострадала в салоне красоты: возбуждено уголовное дело

Повреждённая кожа после салона красоты. В Ишимбае девушки обратились за процедурой в студию Beauty Star. В названии значится «эстетика тела». Однако красивые обещания обернулись суровой реальностью. Вместо ровной кожи – прыщи, пигментация и высокая чувствительность. Салон красоты сейчас закрыт, возбуждено уголовное дело.
Прыщи и пятна на истончённой коже – это последствия лазерного воздействия. Такое заключение выдали специалисты после экспертизы. Пройти её девушка была вынуждена для судебного разбирательства. Светлана Никитина почти год назад обратилась в салон красоты в Ишимбае, чтобы убрать пигментные пятна. Как говорит Светлана, тогда доверилась специалистам. Сейчас она проходит лечение.
Кроме Светланы есть ещё минимум одна пострадавшая из другого города. В самой организации сейчас проводят следственные действия.
В открытом доступе нет данных о видах деятельности, которыми может заниматься Beauty Star. Как нет и самой фирмы по адресу в Ишимбае. Логично, что возникает вопрос о лицензии и разрешениях на работу. Однако от комментариев руководитель салона красоты отказалась.
Период реабилитации, по словам экспертов, должен составлять менее полугода. Срок прошёл почти дважды.
По словам специалистов, статистика такова, что от неподходящих или некачественных услуг клиентки страдают часто, но мало кто получает компенсации. В данной истории девушки намерены добиваться того, чтобы красота стала страшной силой в нужном значении.