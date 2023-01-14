В Башкирии девушка пострадала в салоне красоты: возбуждено уголовное дело

Повреждённая кожа после салона красоты. В Ишимбае девушки обратились за процедурой в студию Beauty Star. В названии значится «эстетика тела». Однако красивые обещания обернулись суровой реальностью. Вместо ровной кожи – прыщи, пигментация и высокая чувствительность. Салон красоты сейчас закрыт, возбуждено уголовное дело.

Прыщи и пятна на истончённой коже – это последствия лазерного воздействия. Такое заключение выдали специалисты после экспертизы. Пройти её девушка была вынуждена для судебного разбирательства. Светлана Никитина почти год назад обратилась в салон красоты в Ишимбае, чтобы убрать пигментные пятна. Как говорит Светлана, тогда доверилась специалистам. Сейчас она проходит лечение.

Иммунитет кожи упал, восстанавливать его долго и дорого. Кожа чувствительная, анестезию нельзя, я плачу от боли на процедурах, даже в обморок упала. Она не понимает, что девчонки мучаются. Светлана Никитина

Кроме Светланы есть ещё минимум одна пострадавшая из другого города. В самой организации сейчас проводят следственные действия.

В открытом доступе нет данных о видах деятельности, которыми может заниматься Beauty Star. Как нет и самой фирмы по адресу в Ишимбае. Логично, что возникает вопрос о лицензии и разрешениях на работу. Однако от комментариев руководитель салона красоты отказалась.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из салонов красоты города Ишимбай по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователями допрашиваются потерпевшие и подозреваемая, в салоне красоты и по месту жительства последней проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, планируется проведение экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Период реабилитации, по словам экспертов, должен составлять менее полугода. Срок прошёл почти дважды.

Множество вопросов. Является ли процедура медицинской? Имеет ли аппаратура всю документацию? Специалист вообще врач? Алина Адгамова, главный врач Центра красоты и молодости, косметолог, специалист по antiage