В Уфе поздравили с днем рождения столетнюю бабушку

Вековой юбилей долгожительница встретила в окружении близких и поведала историю своего нелёгкого пути. Несмотря на плен в годы Великой Отечественной войны, она сумела сохранить жизнерадостность и отличное чувство юмора. Жительницу Демского района пришёл поздравить и глава местной администрации.

Что-то впервые бывает, даже когда тебе исполнилось сто лет. А другое, наоборот, уже давно вошло в привычку. Домофон в квартире Марии Никифоровны не замолкает. Семья большая – только праправнуков уже четверо.

О том, что когда-то будет встречать столетний юбилей, молоденькая девушка, уехавшая из Оренбургской области на заработки в Донбасс, и подумать не могла. Начало войны встретила за станком на заводе. Эвакуироваться не успела: вагон, вспоминает Мария Никифоровна, почему-то отцепили. Её и других молодых ребят угнали в Германию на работы. Помнит всё, словно и не было этих 70 лет.

А вскоре она познакомилась с мальчиком Колей из Краматорска. Тот стал заботиться, оберегать, делиться едой. Молодые люди сумели пожениться, а немецкое руководство лагеря выделило небольшую комнатёнку. Из её окна Мария Никифоровна и наблюдала падение Германии.

Уже как специалисту ей предложили уехать в США, Великобританию или Францию. Но она решила вернуться домой. А мужу выбора не предоставили, отправили служить. С тех пор она его не видела. На прощание попросил беременную супругу назвать дочку Любовью. Мария Никифоровна вышла замуж второй раз, родила еще мальчика и девочку. Людям даёт советы те же, что и своим детям.

Долгожительством Мария Никифоровна, видимо, в дедушку, который прожил 102 года. Она по-прежнему старается ухаживать за собой. И каждый день укладка, хотя в свет не выходит уже давно.