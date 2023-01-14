«Уфа-Алиса» победой завершила матч 20-го тура Высшей лиги чемпионата России по гандболу

Девушки провели две встречи подряд против команды «Лада-СШОР» из Тольятти. И если вчера «Уфа-Алиса» потерпела неожиданное поражение со счётом 30:32, то сегодня подопечные Николая Тернового сполна реабилитировались.

В начале второго тайма соперницы почти сравняли счёт, однако «Уфа-Алиса» добавила и одержала победу со счётом 32:24. Самой результативной в составе хозяев стала Мария Тарасова, она забила 9 мячей. «Уфа-Алиса» осталась на втором месте в Высшей лиге, после 20 игр у команды из столицы Башкортостана 28 очков. 

Вратари сегодня получше отстояли, сделали перелом, довели дело до победы. Сегодня игра была поживее с нашей стороны, вчера, конечно, было лучше со стороны гостей. Разошлись миром, по два очка взяли.

Николай Терновой, главный тренер ГК «Уфа-Алиса»
Фото №1 - «Уфа-Алиса» победой завершила матч 20-го тура Высшей лиги чемпионата России по гандболу

Немного в этом сезоне тяжело, команда обновилась. Ушли игроки, держимся, боремся. Без ошибок не бывает, подтягиваются молодые, потихоньку набираем очки.

Анастасия Киселева, игрок ГК «Уфа-Алиса»
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