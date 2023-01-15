Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал про многодетную семью из Нефтекамска

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о многодетной семье из Нефтекамска. Супруги Фатхутдиновы воспитывают 16 детей, 11 из которых - приемные.
Старшему сыну Даниилу 22 года в сейчас он участвует в СВО. Сын Владислав - учитель музыка, а Руслан - музыкант военного оркестра в Алкино. Остальные дети посещают школу и детский сад. Детей всесторонне развивают и растят настоящими патриотами.
- В 2022 году Фархутдиновы победили в республиканском конкурсе опекунов, приемных и патронатных семей – заняли первое место в номинации «Лучшая приемная семья». В 2013 году Наталье Александровне вручили медаль «Материнская слава», - рассказал Радий Хабиров, пожелав семье процветания и благополучия.