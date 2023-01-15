Полицейские Башкирии раскрыли угон автомобиля

Полиция Башкирии раскрыла угон отечественно автомобиля. Преступление произошло в селе Севадыбашево. В правоохранительные органы обратился 60-летний местный житель.

По информации потерпевшего, машиной он не пользовался все новогодние праздники, поэтому, когда именно пропал автомобиль, он сказать не может. В ходе расследования было установлено, что полицейские уже изъяли автомобиль в рамках уголовного дела и поместили на штрафстоянку.

Во время новогодних праздников сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-211440, под управлением ранее судимого 19-летнего жителя села Севадыбашево. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался за вождение в нетрезвом виде в административном порядке.