В Уфе 63-летняя женщина перевела мошенникам почти 3 млн рублей

Мошенники вынудили 63-летнюю жительницу Уфы отдать им почти 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Мошенники в течение трех недель представлялись сотрудниками банков и убедили женщину в том, что на ее счетах ведется мошенническая деятельность. Они убедили женщину оформить кредиты и отправить полученные деньги на «безопасные счета», якобы для предотвращения действий аферистов.