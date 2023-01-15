Как Башкортостан простился с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым

На этой неделе республика простилась с первым Президентом Башкортостана. Муртаза Рахимов скончался после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Проводить в последний путь знаковую не только для нашего региона личность пришли тысячи людей. Для участия в церемонии прощания прибыл и Президент России Владимир Путин. Траурный митинг прошел в государственном концертном зале «Башкортостан».
Двери ГКЗ «Башкортостан» для пришедших проститься с первым Президентом республики были открыты с 9:00. Однако задолго до этого на улице уже начали собираться люди. В первых рядах и земляки Муртазы Рахимова – жители деревни Таваканово Кугарчинского района.
Человек-глыба, с уходом которого словно ушла вместе и целая эпоха. Один из тех, кто формировал не только современную республику, но и целую страну. А потому на прощание с Муртазой Рахимовым прилетел и Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу покойного и почтил его память молчанием.
Несокрушимый лидер, который вел за собой четырехмиллионную республику. Большой потерей для Башкортостана назвал уход Муртазы Рахимова Глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, он относит себя к плеяде учеников Муртазы Губайдулловича.
Он был от народа, поэтому и к простым людям всегда относился на равных. Муртаза Рахимов родился в 1934 году в селе Таваканово. Прошёл путь от рабочего до директора нефтеперерабатывающего завода. Был председателем Верховного Совета республики, а в 1993 году возглавил Башкортостан, став его первым президентом.
С улыбкой на лице он мог говорить о важных вещах. Но после этого всегда следовали серьезные решения. Все годы у руля республики Муртаза Рахимов проявлял заботу о многонациональном народе Башкортостана. В каждом городе и районе строились школы, детские сады, дороги, спортивные объекты и автомагистрали, рекордными темпами шла газификация деревень. К сёлам у Муртазы Губайдулловича было особенно трепетное отношение.
За годы, пока находился у руля Башкортостана, он завоевал всенародную любовь. В день похорон жители республики шли нескончаемым потоком, чтобы отдать дань уважения человеку, благодаря которому наш регион держится на крепком фундаменте.
Муртаза Рахимов считался одним из политических тяжеловесов страны, как и бывший руководитель соседней республики Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана приехал в Уфу проститься с бывшим коллегой и товарищем.
Муртаза Рахимов ушел из жизни в возрасте 88 лет. Проводили в последний путь его, как и полагается высокопоставленному политику, со всеми почестями. Оркестр исполнил траурный марш, почетный караул произвел залп из трёх выстрелов. Похоронили первого Президента Башкортостана на мусульманском кладбище по религиозным обычаям.