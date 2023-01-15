Как Башкортостан простился с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым

На этой неделе республика простилась с первым Президентом Башкортостана. Муртаза Рахимов скончался после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Проводить в последний путь знаковую не только для нашего региона личность пришли тысячи людей. Для участия в церемонии прощания прибыл и Президент России Владимир Путин. Траурный митинг прошел в государственном концертном зале «Башкортостан».

Двери ГКЗ «Башкортостан» для пришедших проститься с первым Президентом республики были открыты с 9:00. Однако задолго до этого на улице уже начали собираться люди. В первых рядах и земляки Муртазы Рахимова – жители деревни Таваканово Кугарчинского района.

Я с ним общался, приходилось, и на юбилеях был, и совместно вот недавно только, полтора года назад, он приезжал в деревню, он проходился по деревням, общался с населением, приятный, хороший человек был.

Зубаир Абдрахимов, житель д. Таваканово

Человек-глыба, с уходом которого словно ушла вместе и целая эпоха. Один из тех, кто формировал не только современную республику, но и целую страну. А потому на прощание с Муртазой Рахимовым прилетел и Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу покойного и почтил его память молчанием.

У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в её новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга. И в этой связи я хотел бы попросить Вас подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он много сделал для республики.

Владимир Путин
Фото №1 - Как Башкортостан простился с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым

Несокрушимый лидер, который вел за собой четырехмиллионную республику. Большой потерей для Башкортостана назвал уход Муртазы Рахимова Глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, он относит себя к плеяде учеников Муртазы Губайдулловича.

Пенальти

Уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы сегодня все говорим Вам спасибо за всё. За помощь, за мудрые советы, за Ваше доверие. Мы всегда у Вас многому учились и сейчас тоже учимся. Учимся, как быть настоящим человеком, настоящим патриотом, профессионалом, мудрыми руководителями. Мы, безусловно, продолжим Ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович, и Вы всегда будете в наших сердцах и в наших душах. Вечная память великому сыну Башкортостана Муртазе Губайдулловичу Рахимову.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Он был от народа, поэтому и к простым людям всегда относился на равных. Муртаза Рахимов родился в 1934 году в селе Таваканово. Прошёл путь от рабочего до директора нефтеперерабатывающего завода. Был председателем  Верховного Совета республики, а в 1993 году возглавил Башкортостан, став его первым президентом.

С улыбкой на лице он мог говорить о важных вещах. Но после этого всегда следовали серьезные решения. Все годы у руля республики Муртаза Рахимов проявлял заботу о многонациональном народе Башкортостана. В каждом городе и районе строились школы, детские сады, дороги, спортивные объекты и автомагистрали, рекордными темпами шла газификация деревень. К сёлам у Муртазы Губайдулловича было особенно трепетное отношение.

Деревня есть деревня. Деревня, я считаю, это основа жизни нашего общества. Из деревни выходят и писатели, и поэты, и журналисты, и талантливые учёные. Раз деревня есть, там должны быть и пруд, и мельница, и шорники. Деревенские ребята должны всё уметь делать.  

Муртаза Рахимов, Президент Республики Башкортостан /1993-2010 г.г./

За годы, пока находился у руля Башкортостана, он завоевал всенародную любовь. В день похорон жители республики шли нескончаемым потоком, чтобы отдать дань уважения человеку, благодаря которому наш регион держится на крепком фундаменте.

Он всегда был очень настойчив, умён и очень дипломатичен в выстраивании отношений той поры, когда зарождались новые федеративные отношения, и интерес был, подчеркиваю, всегда один – чтобы республика развивалась, была в составе России крепкой, сильной, мощной опорой. Именно благодаря этому сегодня Башкортостан является экономическим лидером, является опорой и надеждой нашей России.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Муртаза Рахимов считался одним из политических тяжеловесов страны, как и бывший руководитель соседней республики Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана приехал в Уфу проститься с бывшим коллегой и товарищем.

Нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Долгие годы мы работал параллельно: и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык, хотя и с ним, и со мной находить общий язык бывало непросто.

Минтимер Шаймиев, первый Президент Татарстана, государственный советник Республики Татарстан

Он очень любил Башкирию, он очень любил народ Башкортостана. Он  все силы отдавал, чтобы мы жили все хорошо.

Рим Бакиев, Премьер-Министр Республики Башкортостан /1994-1999 г.г/

Муртаза Рахимов ушел из жизни в возрасте 88 лет. Проводили в последний путь его, как и полагается высокопоставленному политику, со всеми почестями. Оркестр исполнил траурный марш, почетный караул произвел залп из трёх выстрелов. Похоронили первого Президента Башкортостана на мусульманском кладбище по религиозным обычаям.

Уфимская волна
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