Как Башкортостан простился с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым

У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в её новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга. И в этой связи я хотел бы попросить Вас подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он много сделал для республики.

Владимир Путин