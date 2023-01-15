Федеральные эксперты оценили визит Владимира Путина в Уфу

Приезд Владимира Путина в Уфу – проявление уважения не только к памяти первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова, но и поддержка курса действующего Главы Республики Радия Хабирова. Такое мнение выразили федеральные эксперты. На высшем уровне были обсуждены крупные инфраструктурные проекты, которые теперь могут получить поддержку правительства страны. Политологи и представители общественных организаций сходятся во мнении: высокая оценка Владимира Путина социально-экономического развития региона говорит об эффективной работе управленческой команды Радия Хабирова.

В плотном графике Президента России нет ни одной свободной минуты. Но Владимир прилетел в Уфу, чтобы проводить в последний путь Муртазу Рахимова. Политологи назвали этот визит не просто протокольным, а признаком уважения главы государства к руководству республики, как к бывшему, так и к нынешнему главе региона Радию Хабарову.

Президент очень занятой человек. Даже при всём уважении к тому или иному лицу, может быть, он и хотел бы посетить похороны и почтить память, но не всегда есть такая возможность. В данном случае он прилетел лично, хотя мог бы прислать телеграмму. Это высокая оценка значения и лично господина Рахимова, и Республики Башкортостан в жизни Российской Федерации. Уважение к человеку и уважение к республике строится на действиях, которые производит в данном случае республика. Она развивается, и президент оценил ее по достоинству. Не только удается в сложных условиях санкций сохранить ситуацию, но и продолжать развитие, причём в таких сложных отраслях как химическая, нефтеперерабатывающая. И это, конечно, доказательство высокой компетенции руководителя республики. Дмитрий Журавлёв, научный руководитель Института региональных проблем

Владимир Путин высоко оценил социально-экономическое развитие республики, за счет чего регион может гарантировать себе хорошие темпы роста в будущем. Об этом Президент сказал в ходе рабочей встречи с Главой Башкортостана. Владимир Путин отметил, что растет внутренний региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство. Наблюдается один из самых низких показателей по безработице в стране. А инвестиционный климат – один из самых комфортных.

Из пустоты ничего не возникает. У нас уже сформировалась определенная репутация республики: репутация промышленного региона, репутация региона с очень развитым сельским хозяйством, репутация региона многоотраслевого. Это привлекает внимание инвесторов. То, что у нас здесь можно очень разные бизнес-идеи реализовывать. У людей есть мотивация, для чего они вкладывают свои идеи, свой труд, деньги, усилия в республику, в конкретные предприятия. Вот это очень важный фактор. Второй момент, это очень тесное взаимодействие и с федеральным центром, и с другими регионами. Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Положительных результатов в непростые пандемийные и санкционные годы удалось добиться благодаря работе управленческой команды Главы региона, и его личного участия, отмечают эксперты. Один из важнейших показателей – рост инвестиций. С 2019 года вложения в экономику Башкортостана выросли более чем на 30 процентов, динамика роста сохраняется. Это отражается на лидирующем месте республики во Всероссийских рейтингах эффективности и даёт задел на будущее. Созданная в регионе особая экономическая зона «Алга» расширяется, привлекая новых инвесторов.

Радий Хабиров, полагаю, имеет большой кредит доверия от главы государства. И он его использует очень благоразумно. Совсем недавно мы с вами обсуждали новые рейтинги, в которых Башкирию ставили в пример многим регионам в части управляемости элит, организации административных процессов, а также развития инвестиционного потенциала. Мы видим, что на встрече с главой республики Владимир Путин в очередной раз одобрил взятый курс Радия Фаритовича и отметил рост показателей по всем ключевым направлениям. Президенту важно сейчас слышать от глав регионов, что они качественно вовлечены в повестку страны. И, безусловно, важным моментом является вовлеченность республики в организацию обеспеченности деятельности наших российских войск и выполнение задач по взаимодействию с подшефными городами новых территорий страны. Екатерина Колесникова, директор Центра изучения управленческих практик «Северо-Запад»

Башкортостан за год победил в большинстве федеральных рейтингов. В частности, первое место за эффективность промышленной политики, пятерка за инвестиционный климат, попали в топ за развитие науки. А за включенность региона в проведение специальной военной операции республика вышла на второе место после Москвы. Эксперты посчитали, что регионы-лидеры смогли совместить успешную социально-экономическую политику, основу которой составили меры поддержки военнослужащих и их семей. Помимо федеральных выплат, республика за свой счёт реализовала 33 вида помощи, чтобы те, кто на передовой, не переживали за своих родных дома. Этот блок занял большую часть времени общения Владимира Путина и Радия Хабирова. Президент поблагодарил главу региона, его управленческую команду за поддержку участников СВО и членов их семей, причем как материальную, так и моральную.

Мы продолжим эту работу. Мы, конечно, гордимся нашими ребятами. Я считаю, это я всем говорю, что эти ребята, когда придут, – это будущее нашей страны. Я так считаю. Они очень простые, многие. С ними когда разговариваешь: кто-то механизатор, кто-то на заводе работал и так далее. Они очень простые люди. Но им там точно внимание нужно, и, когда с ними общаешься, они как дети радуются. Это важно, это мы хорошо понимаем. Радий Хабиров

Конечно. Когда человек находится в условиях, когда жизнь подвергается опасности, тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за них всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека, ключевым. То, что вы делаете, это очень важно. Я много раз, постоянно об этом говорил и говорю, и мне очень приятно отметить, что в Башкирии подходят именно таким образом. Владимир Путин

Башкортостан – один из немногих регионов, где патриотический дух людей так силен, что сформированы сразу три добровольческих батальона. Республика поддержала инициативы и полностью укомплектовала бойцов всем необходимым, наладила регулярные поставки гумконвоев к местам дислокации. В ходе рабочей встречи Радий Хабиров рассказал об инфраструктурных проектах, которые планируется реализовать в ближайшие годы. И в этом регион может рассчитывать на помощь федерального центра.

Конкуренция за федеральные средства очень высока. Россия большая, регионов много. Везде есть насущные проблемы. И, конечно, в данном случае конкуренцию за средства выигрывается теми, кто умеет максимально эффективно использовать существующие общественные запросы и донести его до федерального центра. Валериан Гагин, руководитель Центра современного искусства «Облака»

И такой опыт у Башкортостана есть. Есть и примеры успешного сотрудничества региона и Москвы: Восточный выезд, научно-образовательный центр мирового уровня, студенческий кампус. Многомиллиардные проекты реализуются сообща.

На встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Радий Фаритович озвучил ряд проектов, которые не просто хотелось бы, а нужно решить в интересах республики, в интересах жителей республики. И вот вся предыдущая работа по привлечению федеральных ресурсов позволяет рассчитывать, что в Москве мы будем услышаны и дополнительные федеральные средства зайдут в республику. Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ

Миллионы жителей республики благодарны Президенту страны и Главе Башкортостана за восстановление исторической справедливости. Когда уже мало кто верил, что спустя почти 80 лет звание Героя России было присвоено командиру самой прославленной кавалерийской дивизии Великой Отечественной войны, генералу Минигали Шаймуратову.

Владимир Владимирович Путин внимательно разобрался с этим вопросом. Та история, которая длилась со времён Сталина, с 1948 года, наконец-то получила своё логическое завершение. Герой стал по-настоящему Героем. Но республика дала свой ответ, и сегодня мы видим обновлённую Советскую площадь. Там стоит замечательный памятник, монумент всем погибшим воинам, героям нашей республики, в том числе и в первую очередь генералу Минигали Шаймуратову. Рамиль Рахимов, врио председателя Общественной палаты Республики Башкортостан