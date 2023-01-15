Владимир Путин пообещал поддержать ряд важных для Башкирии проектов

В ходе встречи Владимир Путин пообещал оказать поддержку в реализации ряда крупных проектов республики. Радий Хабиров рассказал о тех вопросах, решение которых проблематично без федеральной помощи. В их числе развитие судоходства на Белой, реконструкция цирка, строительство госпиталя ветеранов и очередной транспортной развязки. Каждый из них требует не только крупного финансирования, в некоторых случаях нужны и соответствующие распоряжения правительства страны.

То, как действительно должны работать «башкиры с папочкой», Радий Хабиров показывает на собственном примере. На встречу с президентом страны глава республики принес сразу несколько писем, в каждом – важнейшие проекты, в решении которых не обойтись без федерального центра. На повестке, например, создание портовой экономической зоны в городе Агидель. Власти хотят возобновить в этом районе судоходство, чтобы с одной стороны охватить новые рынки, с другой – вдохнуть жизнь в сам город, в котором теперь проживают всего лишь около 15 тысяч человек.

Там судоходная Белая, которая сразу втекает в Каму, из Камы, соответственно, впадает в Волгу и вытекает на Каспий. Открываются рынки, соответственно, того же Ирана и так далее. Там необходимо, конечно, дноуглубление. Там портовые причалы есть, то есть мы не то что что-то новое – там танкеры раньше гоняли, была нефтяная труба, и, соответственно, по ней выходили, «Волготанкер» гонял нефтепродукты. Глубина сейчас чуть больше четырёх метров –дноуглубление, конечно, побольше надо. Но там небольшие объёмы, потому что короткий участок, выходим на Каму, а там уже полетело. Поэтому хотел попросить Вас дать поручение Правительству, чтобы совместно отработать, потому что там нужно делать технико-экономическое обоснование, всё вместе. Но нам, конечно, здесь нужна будет помощь Правительства. Одно из писем я Вам передам. Это первое. Радий Хабиров

Последняя отправка груза через порт происходила более десяти лет назад. Тогда это были нефтепродукты и продукция кирпичного завода. Потенциал же огромный, говорят местные чиновники, главное – наладить доставку до портов.

Другой вопрос на повестке – строительство госпиталя ветеранов. Текущий расположен в аварийном здании 1862 года постройки. Изначально это было епархиальное училище, после – приют для мальчиков. Лишь затем его превратили в медучреждение.

В палатах по семь-восемь пациентов, туалет в конце коридора. Конечно, это очень тяжело нашим пациентам. Халил Мустафин, главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

Здание госпиталя является объектом культурного наследия, а потому проводить капитальный ремонт в нем проблематично, да и крайне дорого. Как бы то ни было, нужно новое здание, гораздо более вместительное, приспособленное под современные нужды. Власти уже подготовили проект и выбрали место. Осталось решить главное – вопрос с финансированием.

Хотели попросить о возможности, чтобы включили не в этот, не в следующий [год], но чтобы он был в Федеральной инвестиционной программе и мы всё-таки его строили: объект большой и очень нужный. Радий Хабиров

Для реализации многих проектов Башкортостан использует инфраструктурные бюджетные кредиты. По ним, например, активно строятся объекты в сфере транспорта, в том числе и Южные ворота. Власти уже сейчас готовятся ко второму этапу.

Р.Хабиров: Суть поддержки простая: мы будем заявляться на следующий этап бюджетных кредитов, ИБК. Эта сумма большая – 29, потому что там и мостовой переход, и дорога, и две развязки. Хотели просить, чтобы учли жизненность этой задачи, и Вашей поддержки в этом вопросе. Марату Шакирзяновичу я отдельно тоже потом доложу. Радий Хабиров

Конкретные объекты есть уже? Владимир Путин

Есть. Там перечислено, Владимир Владимирович. Это мост через Белую длиной 650 метров, реконструкция транспортной развязки, строительство двух новых путепроводов. Это я тоже в письме, с Вашего разрешения, передам. Радий Хабиров

Давайте. Владимир Путин

Еще один проект Радий Хабиров назвал не столь масштабным, но не менее значимым для жителей. Речь о реконструкции здания цирка.

Вот уже шестой год двери цирка закрыты для посетителей, здание находится в аварийном состоянии. Все это время ходили самые разные слухи, вплоть до того, что его могут снести, что, конечно, неправда. Цирк по-прежнему включен в перечень объектов, которые власти хотят реконструировать к юбилею столицы.

Будет изменен и отреставрирован козырек, фасад останется в неизменности планировочное решение. Для зрителей будут более комфортные места посадки, чуть уменьшиться их количество – будет 1700. И, конечно, будет изменена та часть, которая относится к содержанию животных. Олег Байдин, директор департамента проектный офис «Уфа - 450 лет» правительства Республики Башкортостан

Нюанс в том, что объект является федеральной собственностью. Без распоряжения из центра региональные власти не могут приступить к его реализации.

Проект мы сделали, но зайти в экспертизу не можем, потому что экспертиза нам говорит: как вы зайдете в экспертизу – нет источников финансирования, на которые строить. Финансирование я бы разделил на годы, если бы из бюджета. Радий Хабиров

Сколько это будет? Владимир Путин

2,5 миллиарда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Цирковое искусство заслуживает того, чтобы государство обратило на него больше внимания, чем до сих пор. Там много, конечно, вопросов и коммерческих, и прочих, но у нас очень высокий уровень циркового искусства, и, конечно, нужна соответствующая материальная база. Я в курсе этих проблем в целом. Но, Вы правы абсолютно, надо им помогать. Владимир Путин