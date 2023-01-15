Владимир Путин пообещал поддержать ряд важных для Башкирии проектов

В ходе встречи Владимир Путин пообещал оказать поддержку в реализации ряда крупных проектов республики. Радий Хабиров рассказал о тех вопросах, решение которых проблематично без федеральной помощи. В их числе развитие судоходства на Белой, реконструкция цирка, строительство госпиталя ветеранов и очередной транспортной развязки. Каждый из них требует не только крупного финансирования, в некоторых случаях нужны и соответствующие распоряжения правительства страны.
То, как действительно должны работать «башкиры с папочкой», Радий Хабиров показывает на собственном примере. На встречу с президентом страны глава республики принес сразу несколько писем, в каждом – важнейшие проекты, в решении которых не обойтись без федерального центра. На повестке, например, создание портовой экономической зоны в городе Агидель. Власти хотят возобновить в этом районе судоходство, чтобы с одной стороны охватить новые рынки, с другой – вдохнуть жизнь в сам город, в котором теперь проживают всего лишь около 15 тысяч человек.
Последняя отправка груза через порт происходила более десяти лет назад. Тогда это были нефтепродукты и продукция кирпичного завода. Потенциал же огромный, говорят местные чиновники, главное – наладить доставку до портов.
Другой вопрос на повестке – строительство госпиталя ветеранов. Текущий расположен в аварийном здании 1862 года постройки. Изначально это было епархиальное училище, после – приют для мальчиков. Лишь затем его превратили в медучреждение.
Здание госпиталя является объектом культурного наследия, а потому проводить капитальный ремонт в нем проблематично, да и крайне дорого. Как бы то ни было, нужно новое здание, гораздо более вместительное, приспособленное под современные нужды. Власти уже подготовили проект и выбрали место. Осталось решить главное – вопрос с финансированием.
Для реализации многих проектов Башкортостан использует инфраструктурные бюджетные кредиты. По ним, например, активно строятся объекты в сфере транспорта, в том числе и Южные ворота. Власти уже сейчас готовятся ко второму этапу.
Еще один проект Радий Хабиров назвал не столь масштабным, но не менее значимым для жителей. Речь о реконструкции здания цирка.
Вот уже шестой год двери цирка закрыты для посетителей, здание находится в аварийном состоянии. Все это время ходили самые разные слухи, вплоть до того, что его могут снести, что, конечно, неправда. Цирк по-прежнему включен в перечень объектов, которые власти хотят реконструировать к юбилею столицы.
Нюанс в том, что объект является федеральной собственностью. Без распоряжения из центра региональные власти не могут приступить к его реализации.
Общение Владимира Путина и Радия Хабиров прошло на дружественной ноте, что показывает в целом доверительные отношения между Москвой и Башкортостаном. Нет сомнений в том, что все озвученные проекты получили не просто зеленый свет, но и своеобразный трамплин в виде федеральной поддержки. Реализация не за горами. А потому глава региона пригласил Владимира Путина на предстоящий юбилей Уфы, чтобы показать, как столица, да и в целом Башкортостан смогли преобразиться.