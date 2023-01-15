Владимир Путин рассказал об особой роли Башкирии в истории России

Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым назвал Башкортостан особенным регионом. А вот что он имел в виду, глава государства детально разъяснил, вылетая из Уфы. Уже у трапа самолета к президенту подошел один из авторов передачи «Москва. Кремль. Путин».

Павел Зарубин, кстати, уроженец Белорецка. Отвечая на его вопрос, Владимир Путин отметил, что с момента вхождения в состав страны башкиры взяли на себя особую миссию – защиту внешних рубежей единого Отечества, пограничной стражи.

Население Башкортостана всегда отважно выступало против врагов страны. Это было и в 1812 году, и годы Великой Отечественной войны. И сейчас вновь Башкирия демонстрирует особую роль в судьбе России.

Поэтому для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач в ходе специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, в Херсонщине, в Запорожье республика ведет себя так же ответственно. С другой стороны, тепло и душевно по отношению к тем людям, которые принимают участие в ходе военных действий, и к их семьям. И в то же время по-государственному. Кроме всего прочего, Уфа, столица республики, где мы сейчас находимся, так сложилось тоже исторически, всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского ислама. Ислама просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире. И в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. В этом смысле можно сказать, что Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе России.

Владимир Путин
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти