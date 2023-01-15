Владимир Путин рассказал об особой роли Башкирии в истории России

Поэтому для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач в ходе специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, в Херсонщине, в Запорожье республика ведет себя так же ответственно. С другой стороны, тепло и душевно по отношению к тем людям, которые принимают участие в ходе военных действий, и к их семьям. И в то же время по-государственному. Кроме всего прочего, Уфа, столица республики, где мы сейчас находимся, так сложилось тоже исторически, всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского ислама. Ислама просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире. И в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. В этом смысле можно сказать, что Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе России.

Владимир Путин