Владимир Путин рассказал об особой роли Башкирии в истории России
Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым назвал
Башкортостан особенным регионом. А вот что он имел в виду, глава государства
детально разъяснил, вылетая из Уфы. Уже у трапа самолета к президенту подошел
один из авторов передачи «Москва. Кремль. Путин».
Павел Зарубин, кстати, уроженец Белорецка. Отвечая
на его вопрос, Владимир Путин отметил, что с момента вхождения в состав страны
башкиры взяли на себя особую миссию – защиту внешних рубежей единого Отечества,
пограничной стражи.
Население Башкортостана всегда отважно выступало
против врагов страны. Это было и в 1812 году, и годы Великой Отечественной
войны. И сейчас вновь Башкирия демонстрирует особую роль в судьбе России.
Поэтому
для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач в ходе
специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, в Херсонщине, в
Запорожье республика ведет себя так же ответственно. С другой стороны, тепло и
душевно по отношению к тем людям, которые принимают участие в ходе военных
действий, и к их семьям. И в то же время по-государственному. Кроме всего
прочего, Уфа, столица республики, где мы сейчас находимся, так сложилось тоже исторически,
всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского ислама.
Ислама просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире. И в то
же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со
всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. В этом смысле можно
сказать, что Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и
в судьбе России.