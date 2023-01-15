В Башкирии в 2023 году на благоустройство общественных пространств направят 435 млн рублей

435 миллионов рублей направят на благоустройство общественных пространств в Башкортостане в этом году. На оперативном совещании в правительстве обсудили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Руководитель региона отметил, что республика принимает в нем участие с 2019 года. И за это время в копилке Башкортостана уже 27 побед. На реализацию проектов из федерального бюджета удалось привлечь больше 2 млрд 200 млн рублей.

Ежедневный триал на гору не за первым местом – через парк проходит маршрут из дома на работу и обратно. Но награду Людмила Бехтерева и другие белоречане всё же получили – новую лестницу. Причём она стала не только функциональным объектом, но ещё и архитектурным. Проект «Шагни за горизонт в Белорецке» – результат труда студии, которая работает в Париже и Санкт-Петербурге. Город как бы существует в двух плоскостях. Есть верхняя и нижняя , на каждой – по части парка. Их объединили. И, кстати, покрытие материала, которое на первый взгляд напоминает ржавчину, не то, чем, кажется.

На верхней точке лестницы – видовая площадка. Новая высота достигнута и на международном уровне. Признание объект получил на выставке во Франции, а также удостоен золотого диплома архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Юные жители Сибая теперь тоже осваивают новые высоты с оглядкой назад. Главная оценка для общественных пространств – не мировая, а местная. Люди просили благоустроить пруд и посадить больше зелёных насаждений.

Парк имени Мажита Гафури занял своё место в списке проектов –победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Он получил приставку «Эко» и стал «Терра Зауралье». Появилась детская площадка, деревья и кустарники, обустроили тропы и искусственный водоём.

Обновлённые общественные пространства становятся местом проведения праздников. В Мелеузовском парке прошёл Старый Новый год. Со сцены создавали настроение местные артисты, из-под курток и шуб выглядывали нарядные костюмы. Согреваясь, пританцовывали зрители. С ветерком слушали музыку, катаясь на качелях, посетители помладше. Самый юный передаёт привет и, кажется, зовёт в гости в парк.

В этом году в городе продолжится благоустройство общественного пространства. В 2022-м завершили проект «Берёзовый тракт». На очереди – «Цветущий берег» Мелеуза. Установят освещение и видеонаблюдение. Создадут комфортные условия для пешеходов. Маршрут пройдёт от главного въезда в город до дворца спорта через автовокзал, сельско-хозяйственный рынок, дворец культуры и административный центр Мелеуза.

Спасибо Министерству жилищно-коммунального хозяйства и Институту развития городов и сёл Башкортостана за большую проделанную работу. Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе принесло нам уже 27 побед. Это один из лучших показателей среди регионов страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2023 году продолжат благоустраивать общественные пространства в Белебее, Бирске, Кумертау, Межгорье, Стерлитамаке и Туймазах. Эту работу планируют завершить до 1 августа. Также начнут воплощать в жизнь инициативы, победившие во Всероссийском конкурсе 2022 года. Это проекты в Агидели, Дюртюлях, Ишимбае, Янауле и Мелеузе. На них суммарно направят 435 млн рублей федеральных средств.