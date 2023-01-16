Эксперты высказались о визите Владимира Путина в Башкирию

13 января Башкирию посетил Президент России. Владимир Путин прибыл на траурную церемонию прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, который скоропостижно скончался на 89-ом году жизни 11 января. Также глава государства провёл рабочую встречу с Главой Башкирии Радием Хабировым. Эксперты дали свои оценки приезду Владимира Путина. ИА «Башинформ» поделилось мнениями специалистов.
Про экономику
Башкортостан входит в число регионов-лидеров потому, что ставит задачи и ведет себя как лидер, стремится к лидерству во всех сферах. Управленческая команда Хабирова доказывает свою эффективность — в экстремальных и кризисных условиях экономика республики не только сохранила устойчивость, но и активно развивается.Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук
Владимир Путин встречается с Радием Хабировым не первый раз, и ряд серьезных проектов, которые они обсуждали, уже реализованы или реализуются. Не нужно скидывать со счетов и фактор 450-летия нашей столицы, это довольно существенный повод обосновать федеральные бюджетные инвестиции, ведь, как показывает практика, федеральный центр довольно существенно финансово поддерживает празднование значимых региональных юбилеев. Поэтому перспективы весьма благоприятны, маловероятно, что озвученные вопросы останутся без внимания.Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса УУНиТ, профессор, доктор экономических наук
У республики сформировалась репутация региона промышленного, но с развитым сельским хозяйством. Наша экономика многоотраслевая и это привлекает внимание инвесторов. Они понимают, что здесь можно реализовывать разные виды бизнесов и у них есть мотивация вкладывать свои деньги и труд в республиканские предприятия. Второй фактор — республика тесно взаимодействует с федеральным центром и другими регионами, что позволяет привлекать субсидии и льготные кредиты.Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук РБ, кандидат политических наук
Когда удастся решить заявленные транспортные проекты, это существенно разнообразит и обогатит наш потенциал, откроет пути к новым рынкам и возможностям. Это работа на перспективу.Рустем Ахунов, доктор экономических наук
Про отношение к республике
Несмотря на понятную незапланированность экстренного вылета в Уфу в столь сложное для страны время, глава государства показал глубокое знание военной истории Башкирии и хорошую осведомлённость в текущих делах республики. Он искренне, по-мужски поблагодарил башкортостанцев за работу на благо Родины в условиях спецоперации, нашел добрые слова и для командиров региона. Ключевые слова, которые прозвучали — о гарантиях развития республики на ближайшую перспективу, что в переводе с политического языка означает поддержку перспективных республиканских проектов и того курса, который выбрало руководство региона.Шамиль Валеев, известный публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ
То, что Владимир Владимирович нашел возможность в это сложное время посетить наш регион, говорит об уважении главы государства к памяти Муртазы Губайдулловича, внимании федеральных властей к региону и доверии, которое федеральный центр оказывает руководящей команде нашего региона.Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук, заведующий лабораторией Уфимского федерального исследовательского центра РАН
Про патриотизм
Жители Башкирии — патриотический народ. Когда возникает угроза интересам страны, одними из первых с песнями уходят на защиту Родины, а республика всячески им помогает, обеспечила всем необходимым, наладила регулярные поставки гумконвоев к местам дислокации, помогает восстанавливать мирную жизнь в новых регионах. «Команда Хабирова» работает во многом образцово для других российских регионов, понимая, как это важно и нужно, действует на опережение.Ильгиз Султанмуратов, кандидат социологических наук, участник специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР
Во время пятничного визита Владимира Путина в Уфу Радий Хабиров еще раз поблагодарил его за присвоение генералу Шаймуратову звания Героя России. Это по-своему уникальный случай восстановления исторической справедливости, которую пытались решить с сороковых годов прошлого века, но „дожали“ только сейчас — в 2020 году указом Президента страны Шаймуратов получил заслуженную звезду Героя. Новый архитектурный ансамбль на Советской площади не только увековечил память генерала Шаймуратова, войной Башкавдивизии и всех, кто сражался в Великой Отечественной войне, но и стал символом борьбы в наше время, а также полюбился уфимцам и гостям города, став одним из знаковых мест столицы нашей республики.Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ