Эксперты высказались о визите Владимира Путина в Башкирию

Во время пятничного визита Владимира Путина в Уфу Радий Хабиров еще раз поблагодарил его за присвоение генералу Шаймуратову звания Героя России. Это по-своему уникальный случай восстановления исторической справедливости, которую пытались решить с сороковых годов прошлого века, но „дожали“ только сейчас — в 2020 году указом Президента страны Шаймуратов получил заслуженную звезду Героя. Новый архитектурный ансамбль на Советской площади не только увековечил память генерала Шаймуратова, войной Башкавдивизии и всех, кто сражался в Великой Отечественной войне, но и стал символом борьбы в наше время, а также полюбился уфимцам и гостям города, став одним из знаковых мест столицы нашей республики.

Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ