В БГПУ им М. Акмуллы прошел День открытых дверей в формате онлайн

День открытых дверей в педагогическом университете хоть и в формате онлайн, но информацию о поступлении можно узнать всю вплоть до деталей. Сроки подачи документов, требуемые предметы и нюансы учебного процесса. О богатой студенческой жизни абитуриентам и их родителям рассказали представители руководства вуза, приемной комиссии и выпускники, добившиеся успехов.
Впереди Дни открытых дверей в традиционном формате. И педагогический университет ждет всех, кто делает свой выбор в пользу современного образования. А те, кто пропустил прямой эфир, смогут посмотреть его в записи на сайте вуза или группе в соцсетях.