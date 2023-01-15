В БГПУ им М. Акмуллы прошел День открытых дверей в формате онлайн

День открытых дверей в педагогическом университете хоть и в формате онлайн, но информацию о поступлении можно узнать всю вплоть до  деталей. Сроки подачи документов, требуемые предметы и нюансы учебного процесса. О богатой студенческой жизни абитуриентам и их родителям рассказали представители руководства вуза, приемной комиссии и выпускники, добившиеся успехов.

В первую очередь здесь хорошо подготовлена педагогическая практика. Наш педагогический университет является флагманом образования не только в нашей республике, но и нашей страны.

Федан Гафаров, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Башкортостана-2020», учитель биологии гимназии №39 им. А.Ш.Файзуллина, выпускник БГПУ им. М.Акмуллы

Дети выбирают ЕГЭ до 1 февраля. И крайне важно им определиться с выбором вступительных испытаний. А изменения в правилах поступления есть. Поэтому детям нужно обратить внимание уже сейчас.

Галина Саранова, ответственный секретарь приёмной комиссии Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы

Впереди Дни открытых дверей в традиционном формате. И педагогический университет ждет всех, кто делает свой выбор в пользу современного образования. А те, кто пропустил прямой эфир, смогут посмотреть его в записи на сайте вуза или группе в соцсетях.

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