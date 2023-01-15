В БГПУ им М. Акмуллы прошел День открытых дверей в формате онлайн

В первую очередь здесь хорошо подготовлена педагогическая практика. Наш педагогический университет является флагманом образования не только в нашей республике, но и нашей страны.

Федан Гафаров, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Башкортостана-2020», учитель биологии гимназии №39 им. А.Ш.Файзуллина, выпускник БГПУ им. М.Акмуллы