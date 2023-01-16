В Башкирии с помощью автоподъёмника из пожара спасли 11 человек

16 января в Туймазах произошёл крупный пожар. Возгорание зафиксировали в девятиэтажном доме по улице Кольцевой.

Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 18 человек, среди которых четверо – дети. Самостоятельно горящий дом покинули 15 человек. С помощью автоподъёмника из огня спасли 11 жильцов.

Открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут, однако пострадавшие в инциденте всё равно есть. Госпитализация потребовалась 12-летнему и 11-летнему мальчикам. Причину пожара предстоит установить.