Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибли три человека

На 10 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись грузовик и «Черри Вери». От сильного удара грузовой автомобиль отбросило на стоящий грузовик, а легковой – на припаркованный лесовоз.

В аварии на месте происшествия погибли два человека – 37-летний водитель «Черри» и его 38-летняя родственница. 12-летнему пострадавшему ребёнку потребовалась госпитализация, однако мальчик скончался в машине скорой помощи. Помощь врачей также потребовалась 38-летней супруге погибшего водителя и их 39-летнему пассажиру.