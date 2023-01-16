В Уфе 18-летний парень зарезал маму из-за паролей в социальных сетях

По данным ведомства, между парнем и его мамой долго были неприязненные отношения. 9 января между родственниками вспыхнула очередная ссора. Молодому уфимцу не понравилось, что мама выбросила бумаги с его стола, на которых были записаны пароли от интернет-аккаунтов. Он взял на кухне нож и несколько раз ударил женщину в шею и живот.