В Уфе 18-летний парень зарезал маму из-за паролей в социальных сетях

Жуткое преступление расследуют следователи города Уфы. 18-летний местный житель подозревается в убийстве матери.

Фото №1 - В Уфе 18-летний парень зарезал маму из-за паролей в социальных сетях

По данным ведомства, между парнем и его мамой долго были неприязненные отношения. 9 января между родственниками вспыхнула очередная ссора. Молодому уфимцу не понравилось, что мама выбросила бумаги с его стола, на которых были записаны пароли от интернет-аккаунтов. Он взял на кухне нож и несколько раз ударил женщину в шею и живот.

После случившегося парень написал брату и рассказал об убийстве. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть уфимки.

Скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал. Он сознался в содеянном, сообщив об обстоятельствах случившегося. Сейчас с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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