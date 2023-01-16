Радий Хабиров: Высокая оценка президента – стимул двигаться дальше

Зима у нас бурная, как правило. В феврале бураны пойдут. Не подведите меня, не подведите людей. Снегопады обильные неплохо, на мой взгляд, прошли, теперь нужно доубирать то, что во дворах осталось, чтобы люди выезжать могли. Обращаю внимание на это. И глав муниципалитетов призываю обращать внимание, особенно когда морозы пойдут, по-людски нужно относиться к этим вещам. Чтобы детей из автобусов не высаживали. Надо человеческие качества проявлять. На морозе машина встала, значит, нужно обратить внимание и помочь. МЧС должно очень внимательно здесь отрабатывать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан