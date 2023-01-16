Радий Хабиров: Высокая оценка президента – стимул двигаться дальше

Высокая оценка Владимира Путина – стимул двигаться дальше. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе. И дал поручение начинать работу по выполнению задач, поставленных президентом. В частности, модернизировать систему скорой помощи. 

К слову, заболеваемость коронавирусом в республике снижается, но это не повод расслабляться, подчеркнул Радий Хабиров. Также Глава Башкортостана назвал справедливым возмущение жителей по поводу аварийного отключения электричества в морозы и призвал не игнорировать обращения людей.

Те обращения, которые идут по Иглино: мы строим новую подстанцию.Срок ввода – четвертый квартал 2022 – первый квартал 2023 года. По ДНТ «Осоргино» строим подстанцию. Срок ввода – декабрь 2023 – первый квартал 2024 года. По Нагаево мы отрабатываем с бирскими сетями. С 7 по 11 января у нас был введён режим «Холод» в связи с морозами, чтобы усиленные бригады были на местах. 

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В Башкортостане продолжается реализация мер по поддержке семей участников специальной военной операции. Бесплатное посещение детского сада, бесплатное горячее питание для школьников, студентов колледжей и техникумов, сертификаты на обучение и путёвки в летние лагеря. А в самой зоне СВО координировать работу по поддержке мобилизованных будет вице-премьер правительства республики Азат Бадранов, который отправился на Донбасс добровольцем.

 Отдельно рассмотрели вопросы агропромышленного комплекса. Среди субъектов России республика занимает второе место по поголовью коров, пятое по производству товарного молока. Этот показатель будет улучшен благодаря реализации мероприятий «Программы развития молочной отрасли». В завершение еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение руководителям министерств ЖКХ, дорожного хозяйства и управлению по ЧС, а также главам муниципалитетов – обращать особое внимание на погодные условия, чтобы не подвести людей.

Зима у нас бурная, как правило. В феврале бураны пойдут. Не подведите меня, не подведите людей. Снегопады обильные неплохо, на мой взгляд, прошли, теперь нужно доубирать то, что во дворах осталось, чтобы люди выезжать могли. Обращаю внимание на это. И глав муниципалитетов призываю обращать внимание, особенно когда морозы пойдут, по-людски нужно относиться к этим вещам. Чтобы детей из автобусов не высаживали. Надо человеческие качества проявлять. На морозе машина встала, значит, нужно обратить внимание и помочь. МЧС должно очень внимательно здесь отрабатывать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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