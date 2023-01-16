В Уфе сотрудники ГИБДД предотвратили возгорание автомобиля

В Уфе сотрудники столичной Госавтоинспекции пришли на помощь водителю, машина которого загорелась. Уфимец поблагодарил инспекторов в социальных сетях.

У дома №13 по улице Блюхера в один из морозных дней автомобиль «Митсубиси» был запущен при помощи автозапуска продолжительное время. Патрульный экипаж полка ДПС в составе лейтенанта полиции Юлая Ахмадеева и Рината Идрисова обнаружил, что с передней части иномарки идет сильный дым.

Сначала инспекторы попытались выяснить личность автовладельца, обратившись к консьержу ближайшего дома. Но найти хозяина машины оперативно не удалось. Сотрудники ГИБДД остались рядом с авто, чтобы предотвратить возгорание. Вскоре автовладелец вышел сам.

Позднее выяснилось, что в автомашине работала предпусковая система обогрева, которая в обычных погодных условиях не создает никакой угрозы. Однако при существенном изменении температур нагрузка на систему увеличивается и возможно наступление открытого горения, которого удалось избежать.