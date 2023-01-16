Житель Башкирии получил шесть ножевых ранений и выжил

В Белорецком районе перед судом предстал 29-летний ранее судимый местный житель. Мужчину обвинили в «покушении на убийство».

Инцидент произошёл во время распития спиртных напитков. Между двумя собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина попытался ударить ножом оппонента в шею, голову и туловище. Убить свою жертву он не смог, так как собутыльник оказал ему активное сопротивление.

Пострадавшему удалось отобрать нож, выгнать мужчину и запереться. Вскоре он позвонил знакомым, которые и вызвали скорую помощь. Несмотря на то, что мужчина получил шесть ножевых ранений и был госпитализирован, его жизнь удалось спасти.

Подсудимый вину свою не признал. По его словам, потерпевший сам спровоцировал ссору, начал нападать на него. Материальный ущерб, причиненный преступлением, он возместил — сделал ремонт и отдал деньги за испорченные вещи.