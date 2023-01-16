В Башкирии депутатов обязали вести страницы в социальных сетях

Депутатов республики обязали вести страницы в социальных сетях. По информации пресс-службы Государственного собрания Башкирии, соответствующие изменения были внесены в в закон.

Теперь депутатам необходимо информировать избирателей о своей работе и деятельности собрания в соцсетях. По мнению Константина Толкачева, необходимость активного ведения социальных сетей диктует время.